Celyad : plusieurs conférences en septembre

Celyad : plusieurs conférences en septembre









(Boursier.com) — Celyad Oncology, société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé sa participation à plusieurs conférences investisseurs en septembre 2020. Ainsi, le groupe sera présent à la Wells Fargo 2020 Virtual Healthcare Conference le 9 septembre, ainsi qu'à la conférence Knowledge for Growth 2020 qui se tient les 9 et 10 septembre. Celyad présentera également durant la H.C. Wainwright 22nd Annual Global Investment Conference qui se tient le 14 septembre.