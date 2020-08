Celyad Oncology : rendez-vous à suivre

Celyad Oncology : rendez-vous à suivre









(Boursier.com) — Celyad Oncology a annoncé aujourd'hui que la société publiera ses résultats financiers et opérationnels du premier semestre 2020 dans la soirée du jeudi 6 août 2020.

Suite au communiqué de presse, l'équipe de direction de Celyad Oncology organisera une conférence téléphonique le vendredi 7 août à 14h CEST / 8h EDT pour discuter des résultats du premier semestre 2020 et faire le point sur les récents progrès de la société et les étapes à venir...