Celyad Oncology : recherché après les annonces

(Boursier.com) — Celyad Oncology grimpe de 3,6% à 7,80 euros ce vendredi, alors que la société de biotechnologie a annoncé l'infusion du premier patient dans l'essai de phase 1 IMMUNICY-1 avec CYAD-211, le nouveau candidat BCMA (B-cell maturation antigen) basé sur la technologie shRNA (short hairpin RNA) de la société pour le traitement du myélome multiple récidivant/réfractaire (r/r MM).

Mise à jour financière

La société s'est vu octroyer 3,4 millions d'euros de financement non-dilutif du SPW-Recherche de la Région Wallonne, qui soutiendra le développement de CYAD-211.

Dans le cadre de ce financement par la Région Wallonne, la Société s'est vu attribuer des financements non-dilutifs sous forme d'avances récupérables. Les financements régionaux sont associés à des programmes spécifiques de recherche et développement de la Société. Dans les conditions applicables, l'avance de fonds récupérable est remboursable sur la durée de vie économique des projets. 30% sont remboursables selon un barème de remboursement fixe s'étalant sur 20 ans, tandis que le solde est remboursé sous forme de redevances ('royalties') sur la même période.

La société confirme ses prévisions antérieures selon lesquelles sa position de trésorerie actuelle devrait être suffisante, compte tenu du périmètre des activités actuelles, pour financer les charges d'exploitation et les dépenses en investissement jusqu'au troisième trimestre 2021.

Portzamparc parle "d'une annonce en phase avec le calendrier clinique de la société... Rappelons également qu'au cours du mois de décembre, nous attendons le lancement de la cohorte d'expansion d'alloSHRINK évaluant CYAD-101 dans le cancer colorectal métastatique ; les données préliminaires de THINK (phase I) évaluant CYAD-01 produit via le nouveau procédé OptimAb dans la LMA et les données préliminaires de CYCLE-01 (phase I) évaluant CYAD-02 dans la LMA" détaille l'analyste qui vise un cours de 17,20 euros en restant acheteur sur le dossier.