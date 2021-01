Celyad Oncology présente une mise à jour des données de l'étude alloSHRINK de phase 1 pour CYAD-101 dans le CRCm lors du symposium ASCO-GI

(Boursier.com) — Celyad Oncology SA a annoncé aujourd'hui la présentation des mises à jour concernant l'essai clinique de phase 1 alloSHRINK évaluant CYAD-101, le candidat CAR T allogénique, ne faisant pas appel à l'édition du génome, basé sur le récepteur NKG2D et le peptide inhibiteur TIM (Molécule inhibitrice des récepteurs des cellules T (TCR) ou T cell receptor [TCR] Inhibiting Molecule), administré en concomitance avec la chimiothérapie FOLFOX pour le traitement du cancer colorectal métastatique réfractaire (CRCm) lors du American Society of Clinical Oncology 2021 Gastrointestinal Cancers Symposium (ASCO-GI), qui s'est tenu virtuellement du 15 au 17 janvier 2021.

"Nous continuons de renforcer notre engagement de CYAD-101, un candidat expérimental en thérapie cellulaire hautement différenciée qui a fourni la toute préliminaire évidence d'un bénéfice clinique pour un CAR T allogénique dans les tumeurs solides", a déclaré Filippo Petti, CEO de Celyad Oncologie. "À l'ASCO-GI, nous avons présenté les données encourageantes de durée médiane de survie sans progression de la maladie d'alloSHRINK, qui complètent la tolérabilité précédemment rapportée, le taux de réponses objectives pour CYAD-101 chez les patients atteints de CRCm. De plus, les données de recherche translationnelle de l'étude suggère que les réponses cliniques observées dans l'essai alloSHRINK sont appuyées par la modulation immunitaire et soutiennent la poursuite du développement de CYAD-101 avec des thérapies dotées de mécanismes d'action complémentaires, notamment des "checkpoint inhibitors". Nous sommes enthousiasmés par les prochaines étapes du programme CYAD-101 pour le traitement du cancer colorectal à stade avancé et nous attendons avec impatience les futures mises à jour de l'essai alloSHRINK ainsi que le lancement de l'essai KEYNOTE-B79 de phase 1b à venir."