Celyad Oncology présente des mises à jour sur ses candidats CAR T cliniques allogéniques et des concepts précliniques à base de shRNA

(Boursier.com) — Celyad Oncology SA, société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, a présenté lors de sa journée de 'R&D', organisée par l'équipe de direction, un nouveau candidat préclinique, CAR T allogénique renforcé, développé à partir de sa plateforme shRNA, ainsi que des mises à jour de données concernant le candidat allogénique CYAD-211 pour le Myélome Multiple récidivant/réfractaire (r/r MM) et le candidat allogénique CYAD-101 pour les patients atteints du Cancer Colorectal Métastatique.

"Nous entrons dans une nouvelle ère de candidats CAR T allogéniques en utilisant des avancées technologiques inédites jusqu'à présent, notamment notre plateforme exclusive shRNA pour la production de cellules CAR T allogéniques et maintenant, l'ajout de nos CAR T à capacités renforcées coexprimant la cytokine IL-18" a déclaré Filippo Petti, CEO de Celyad Oncology. "Nous pensons que les progrès que nous réalisons ont le potentiel de permettre de remédier à un bon nombre des limites actuelles de ces technologies et pourraient apporter des bénéfices concrets aux patients, notamment des options de traitement par cellules CAR T plus accessibles, si ceux-ci sont approuvés. Cette innovation technologique continue et ces améliorations apportées aux technologies des cellules CAR T allogéniques, actuellement en cours de validation dans des études cliniques, placent Celyad Oncology dans une véritable position de leader dans le domaine des thérapies cellulaires adoptives."