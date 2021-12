Celyad Oncology présente des mises à jour sur les programmes CAR-T basés sur la technologie ARNsh

(Boursier.com) — Celyad Oncology SA, société spécialisée dans les biotechnologies en phase clinique et axée sur la découverte et le développement de traitements par lymphocytes T porteurs de récepteurs antigéniques chimériques (CAR-T) contre le cancer, a annoncé ce jour que les données provenant de l'essai de phase 1 CYCLE-1 de CYAD-02 sur le traitement de la leucémie myéloblastique aiguë (LMA) et du syndrome myélodysplasique (SMD) réfractaire ou en rechute (r/r), ainsi que l'essai de phase 1 IMMUNICY-1 sur le traitement du myélome multiple r/r ont été présentées lors de la 63e Assemblée et exposition annuelles de l'American Society of Hematology (ASH).

Les données soutiennent le potentiel et la polyvalence de la technologie de l'ARN court d'épingle à cheveux ou ARNsh (shRNA, short hairpin RNA) non génétiquement modifié pour le développement de traitements CAR-T nouvelle génération.

"Les présentations que nous avons réalisées lors de l'assemblée annuelle de l'ASH continuent de soutenir le potentiel de notre plateforme basée sur l'ARNsh pour produire des effets dans l'espace CAR-T sans les risques potentiels récemment associé aux technologies d'édition génétique", indique le Dr. David Gilham, Chief Scientific Officer de Celyad Oncology. "Les données provenant de notre programme CYAD-02 révèlent qu'un ARNsh unique peut cibler deux gènes indépendants pour optimiser le phénotype des cellules CAR-T, une utilité que nous considérons comme unique parmi toutes les technologies actuelles de régulation de l'expression génétique. En outre, les premières observations sur la greffe cellulaire, l'absence de réaction de greffe contre hôte et les premiers signes d'activité clinique aux premiers stades du premier essai clinique allogénique de CYAD-211 que nous menons sur la personne humaine plaident en faveur de l'applicabilité potentielle généralisée de l'ARNsh en tant que plateforme technologique. Alors que nous continuons d'étudier chacun de ces produits candidats désormais axés sur l'évaluation de l'activité clinique, cette preuve clinique de principe ne laisse planer aucun doute concernant le développement de nouveaux candidats cliniques basés sur notre nouvelle plateforme ARNsh."

Filippo Petti, CEO de Celyad Oncology, a ajouté : "C'est un moment important pour notre société, car elle continue de valider l'approche multidimensionnelle de sa technologie ARNsh. Les avancées continues réalisées avec le programme CYAD-02 démontrent toute la puissance de l'ARNsh en contexte autologue et justifient fortement la mise en place d'un partenariat potentiel dans le cadre de ce programme. Nous avons également des orientations claires concernant le programme CYAD-211, où nous envisageons d'instaurer des schémas améliorés de lymphodéplétion pour renforcer la persistance des cellules afin d'optimiser les bénéfices cliniques du traitement. Alors que nous continuons de nous appuyer sur nos bases solides dans l'espace CAR-T allogénique, nous sommes déterminés à développer un nouveau paradigme thérapeutique à ces patients."