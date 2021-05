Celyad Oncology : présentation à suivre

(Boursier.com) — Celyad Oncology SA, une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui qu'un abstract mettant en évidence les données cliniques initiales de l'essai de Phase 1 IMMUNICY-1, évaluant CYAD-211, a été accepté pour une présentation d'e-poster au prochain Congrès Virtuel 2021 de l'Association Européenne d'Hématologie (EHA).

Filippo Petti, Chief Executive Officer de Celyad Oncology, a commenté : "Nous sommes très heureux des premiers résultats de la cohorte à faible dose de notre premier candidat allogénique à base de shRNA, CYAD-211, qui a montré des signes préliminaires d'activité clinique, y compris une réponse partielle confirmée, sans aucun signe de maladie du greffon contre l'hôte. Nous sommes encouragés par l'activité clinique observée à un niveau de dose aussi faible et par la progression globalement régulière de l'essai à ce jour. Notre équipe se concentre sur l'évaluation de la capacité d'interférence du shRNA à pouvoir générer des cellules CAR T allogéniques sûres, fonctionnelles et cliniquement pertinentes pour le traitement du cancer, tout en offrant une plateforme technologique alternative présentant des avantages clés par rapport à l'édition de génome. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de présenter les dernières données relatives à la sécurité, à l'activité clinique et à la cinétique cellulaire pour le programme le mois prochain à l'EHA et nous attendons avec impatience les futures mises à jour du programme tout au long de l'année 2021, à mesure que nous nous rapprochons de notre objectif d'établir la preuve de concept pour cette plateforme dynamique."