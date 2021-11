Celyad Oncology : position de trésorerie et équivalents de trésorerie de 6,1 ME au 30 septembre

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2021, Celyad Oncology détenait une position de trésorerie et équivalents de trésorerie de 6,1 millions d'euros (7,1 M$), ce qui représente une diminution de position de trésorerie et équivalents de trésorerie de 5,9 ME en comparaison au 30 juin 2021.

La société estime que ses liquidités et équivalents de trésorerie existants, combinés au restant de la convention d'achat d'actions établie avec Lincoln Park Capital Fund, LLC devraient être suffisants, compte tenu du périmètre des activités actuelles, pour financer les charges d'exploitation et les dépenses en investissement jusqu'à la fin du troisième trimestre 2022.

Jalons anticipés à l'avenir

L'initiation de l'essai de phase 1b KEYNOTE-B79 évaluant CYAD-101 avec KEYTRUDA chez des patients atteints d'un CCRm avec maladie MSS/pMMR est prévue d'ici la fin de l'année 2021.

Des données supplémentaires issues de l'essai de phase 1 IMMUNICY-1 portant sur CYAD-211 et de l'essai de phase 1 CYCLE-1 portant sur CYAD-02 sont attendues lors de la prochaine réunion de l'ASH en décembre 2021.

La soumission de la demande d'IND pour CYAD-203 pour le traitement des tumeurs solides est prévue vers la moitié de 2022.