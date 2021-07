Celyad Oncology participera à la Conférence William Blair Biotech Focus 2021

(Boursier.com) — Celyad Oncology SA, société de biotechnologie de stade Clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapie cellulaire CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui que son Chief Scientific Officer, David Gilham, participera a à un panel intitulé "Cell Therapies in the Next Decade" ("Les Thérapies cellulaires dans la prochaine décennie") qui sera organisé le mercredi 14 juillet prochain à 14h55 CET lors de la William Blair Focus Conference 2021 qui se déroulera virtuellement du 14 au 15 juillet 2021. L'équipe de direction participera également à des rencontres individuelles avec des investisseurs tout au long de la conférence.

