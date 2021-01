Celyad Oncology : nomination

Celyad Oncology : nomination









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Celyad Oncology SA annonce la désignation de Marina Udier, Ph.D., à son Conseil d'Administration.

"Je suis ravi d'accueillir Marina au sein de notre conseil d'administration", a déclaré Filippo Petti, CEO de Celyad Oncology. "En tant que leader très réputé de l'industrie biopharmaceutique, nous sommes impatients de bénéficier de la riche expérience de Marina alors que nous continuons à faire progresser les éléments clés de notre portefeuille de candidats dans le but de développer des thérapies cellulaires innovantes contre le cancer."

Le Dr Marina Udier a déclaré : "Celyad Oncology se trouve à un moment charnière de son histoire avec plusieurs candidats en développement clinique et un éventail prometteur de faits majeurs attendus en 2021. Je suis honorée de faire partie du Conseil de Celyad Oncology et j'ai hâte de travailler avec cette équipe talentueuse pour mettre en oeuvre la vision stratégique de la société consistant à s'établir en tant que leader de l'industrie dans l'espace CAR T".

Le Dr Udier occupe actuellement le poste de CEO chez Nouscom, une société privée dans le domaine de l'oncologie développant des immunothérapies de nouvelle génération. Elle a rejoint la société en 2016 en tant que Chief Operating Officer après avoir occupé un poste de Directrice des Opérations chez Versant Ventures. Avant Versant, elle a occupé divers postes de direction en développement et commercialisation chez Novartis Pharma à Bâle. En tant que Global Commercial Head, elle a développé la stratégie globale d'une plateforme de diagnostic sur les lieux de soin. Son expérience en diagnostic moléculaire comprend le développement de Diagnostics In Vitro, en particlulier, elle a dirigé le développement d'un "Companion Diagnostics" pour RYDAPTTM qui est le premier médicament pour le traitement de la LMA approuvé depuis plus de trois décennies. Marina a géré et mené à succès le portefeuille global de neurodégénérescence pour Novartis. Elle a passé cinq ans chez McKinsey & Company à Chicago, travaillant avec des entreprises de soins de santé Fortune 500 dans les domaines du marketing, stratégie et pricing.

Le Dr Udier a obtenu son doctorat en chimie organique à l'Université de Yale. Elle est l'auteure de publications revues par des pairs sur de la recherche sur le VIH/SIDA.