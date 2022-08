Celyad Oncology : La FDA lève la suspension clinique pour les essais de Phase 1b de CYAD-101-002 de Celyad Oncology

(Boursier.com) — Celyad Oncology SA, société de biotechnologie en phase clinique axée sur la découverte et le développement de traitements par lymphocytes T porteurs de récepteurs antigéniques chimériques (CAR-T) contre le cancer, annonce aujourd'hui que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) a levé la suspension clinique pour les essais de Phase 1b de CYAD-101-002 (KEYNOTE-B79) après que la Société ait apporté des modifications aux critères d'admissibilité pour l'essai.

"Nous sommes heureux que la FDA ait levé la suspension clinique pour cet essai. Nous restons confiants dans le développement potentiel non seulement du produit candidat lui-même, mais aussi dans le développement continu de notre technologie propriétaire TIM. CYAD-101 est actuellement notre seul candidat clinique à co-expression de NKG2D et TIM, et nous espérons pouvoir continuer à démontrer notre expertise avec nos technologies non génétiquement modifiées et explorer des opportunités additionnelles d'utilisation de NKG2D dans des traitements par CAR T allogéniques" rapporte le Dr Charles Morris, directeur médical de Celyad Oncology.

Comme indiqué précédemment, le 28 février 2022, la Société a annoncé qu'elle avait suspendu de son plein gré l'essai CYAD-101-002 afin d'enquêter sur des rapports faisant état de deux fatalités dans le cadre de l'étude. L'essai a alors été mis en état de suspension clinique en mars 2022 par la FDA.

L'essai de Phase 1b de CYAD-101-002 évalue le traitement expérimental NKG2D par lymphocytes CAR T allogéniques basé sur la technologie TCR Inhibitory Molecule (TIM) CYAD-101 avec le traitement de MSD anti-PD-1 KEYTRUDA (pembrolizumab) chez les patients souffrant de cancer colorectal métastatique réfractaire (mCRC) avec une maladie qualifianté en matière de réparation des mésappariements microsatellite stable (MSS).