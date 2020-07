Celyad Oncology : la FDA a accepté l'IND pour CYAD-211

Celyad Oncology : la FDA a accepté l'IND pour CYAD-211









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Celyad Oncology SA, société de biotechnologie au stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui que la FDA (Food and Drug Administration) américaine a accepté la demande d'IND (Investigational New Drug) pour CYAD-211, thérapie CAR T allogénique basée sur la technologie shRNA (shRNA, ARN court d'épingle à cheveux), première de cette catégorie et deuxième programme "prêt à l'emploi" ne faisant pas appel à l'édition du génome. Principal candidat allogénique de la série de nouvelle génération CYAD-200, CYAD-211 cible l'antigène de maturation des lymphocytes B (BCMA) pour le traitement du myélome multiple récidivant/réfractaire (r/r MM).

CYAD-211 a été conçu pour coexprimer le récepteur antigénique chimérique ciblant BCMA et un seul shRNA, qui interfère avec l'expression de CD3?, composant du complexe du récepteur des cellules T (TCR).

"L'autorisation de la FDA de commencer l'essai clinique de phase 1 de notre candidat allogénique principal basé sur la technologie shRNA, CYAD-211, est un moment décisif pour notre société", a commenté Filippo Petti, CEO de Celyad Oncology. "L'annonce d'aujourd'hui démontre notre capacité à faire progresser en parallèle plusieurs candidats allogéniques "prêts à l'emploi" basés sur des technologies différentes ne faisant pas appel à l'édition du génome vers la recherche clinique. De plus, pour le programme CYAD-211, notre équipe a permis l'avancement du projet de la phase de preuve de concept à un IND effectif dans un très court délai de moins de deux ans. Nous avons hâte que l'IND CYAD-211 soit en vigueur pour lancer l'essai de phase 1 d'ici la fin de l'année 2020 pour ce premier candidat CAR T pour les patients atteints de myélome multiple et nous sommes impatients d'accélérer le développement de nouveaux candidats allogéniques basés sur la technologie shRNA de notre série CYAD-200 vers des essais cliniques."

La plateforme shRNA de Celyad Oncology pour le développement de CAR T allogéniques

Celyad Oncology propose un pipeline de candidats CAR T allogéniques brevetés de sa série CYAD-200, ne faisant pas appel à l'édition du génome, qui est soutenu par sa plateforme technologique shRNA. La plateforme shRNA associée à l'approche "vecteur tout-en-un" de la société est conçue pour offrir flexibilité, polyvalence et efficacité dans la conception de nouveaux candidats CAR-T allogéniques par un processus d'ingénierie en une seule étape. Les candidats de prochaine génération exploitant l'étendue et le potentiel de la plateforme shRNA de Celyad Oncology sont actuellement en cours de développement préclinique.

La combinaison de la technologie shRNA, pour réduire l'expression de certains gènes, avec des composants fonctionnels supplémentaires dans les constructions CAR devrait offrir une option thérapeutique aux produits candidats de la série CYAD-200 allogéniques non modifiés génomiquement. En 2018, Celyad Oncology a signé un accord exclusif avec Horizon Discovery Group pour l'utilisation de sa technologie shRNA SMARTvector pour le développement de thérapies allogéniques CAR T.