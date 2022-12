Celyad Oncology fait le point sur sa stratégie...

(Boursier.com) — Celyad Oncology a l'intention de se concentrer sur la maximisation de son important patrimoine de droits intellectuels et de renforcer ses efforts en recherche.

La société a rassemblé un vaste et fondamental patrimoine de droits intellectuels qui contrôle les aspects clés du développement de thérapies cellulaires allogéniques. "Les brevets concernant les thérapies allogéniques CAR-T et les thérapies basées sur NKG2D offrent une opportunité de développer des programmes de propriété intellectuelle et des associations avec des tiers pour l'octroi de licences pour ces brevets.", explique la société.

Celyad compte s'attaquer aux principales limites actuelles des thérapies cellulaires CAR-T. Cette stratégie comprend une approche de multiplexage de la plateforme shRNA (petit ARN en épingle à cheveux), permettant de moduler simultanément plusieurs gènes, y compris des gènes essentiels et fonctionnels; le développement d'un CAR à double ciblage basé sur NKG2D, de nouvelle génération, qui pourra aider à surmonter la résistance et l'évasion immunitaire souvent observées avec les approches traditionnelles à ciblage unique; et le développement d'immunothérapies ciblant B7-H6 puisque la Société estime que B7-H6 est une cible sous-estimée qui pourrait changer le paradigme actuel en thérapie cellulaire en raison de sa large expression dans une grande variété de cancers.

Celyad Oncology pense qu'en donnant en licence son patrimoine de brevets et en renforçant davantage ses efforts en recherche pour améliorer les particularités de ses plateformes, elle créera potentiellement plus de valeur pour les actionnaires.

Sur la base d'une analyse stratégique et financière, la société a décidé d'arrêter le développement de son programme clinique restant CYAD-211 (le candidat allogénique CAR T anti-BCMA à base de shRNA pour le myélome multiple récidivant ou réfractaire (r/r MM)). "Aucun problème de sécurité pour les patients n'a conduit à cette décision et tous les patients précédemment traités par CYAD-211 continueront à être suivis conformément aux procédures prévues dans le protocole clinique", indique la société.

19 patients atteints de MM r/r ont été traités avec CYAD-211 dans l'essai IMMUNICY-1 qui a été développé pour valider la technologie shRNA en clinique;

Le profil de sécurité observé, dont aucune évidence de maladie du greffon contre l'hôte (graft versus host disease ou GvHD en anglais), fournit une preuve de concept pour l'utilisation de la technologie shRNA dans les CAR-T allogéniques;

Sur 17 patients évaluables, cinq patients ont atteint une réponse partielle. Un patient a récemment été retraité avec une deuxième dose de CYAD-211 après avoir obtenu une stabilisation de la maladie suite à la première dose; et l'augmentation de la lymphodéplétion n'a pas semblé améliorer l'activité clinique ni la persistance des cellules après l'infusion.