Celyad Oncology et Cellistic annoncent une transaction relative aux opérations de production GMP de thérapie cellulaire

(Boursier.com) — Cellistic , l'entreprise de développement et de production de thérapies cellulaires de Ncardia et Celyad Oncology, une société de biotechnologie de stade clinique axée sur la découverte et le développement de traitements anti-cancéreux à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), ont annoncé aujourd'hui la transaction par laquelle Cellistic va acquérir la capacité de production GMP de thérapies cellulaires de Celyad Oncology, y compris le bâtiment existant et le personnel afférent.

En vertu d'une convention d'achat d'actifs conclue entre Celyad Oncology et la société Cellistic, cette dernière a convenu d'acquérir l'Unité opérationnelle de production de Celyad Oncology située à Mont-Saint-Guibert, en Belgique, pour un montant total de 6 millions d'euros. L'équipe de production expérimentée de Celyad Oncology rejoindra Cellistic. La transaction est soumise à un certain nombre de conditions suspensives usuelles et devrait être conclue dans le courant du dernier trimestre de cette année.

"Nous sommes ravis d'accueillir cette équipe talentueuse et unique en son genre dans notre organisation", a affirmé Stefan Braam, fondateur et CEO de Cellistic. "Nous ajoutons à notre staff un groupe de personnes dont la passion et les compétences s'alignent parfaitement bien avec notre vision de l'avenir des thérapies cellulaires. En joignant nos forces, nous avons non seulement le talent et les ressources nécessaires pour poursuivre le développement de nos plateformes exclusives, mais aussi la capacité de permettre aux partenaires de Cellistic de proposer plus rapidement à leurs patients des thérapies cellulaires allogéniques basées sur les CSPi (cellules souches pluripotentes induites)."

Michel Lussier, cofondateur et CEO par intérim de Celyad Oncology, a déclaré : "Ces dernières années, nous avons concentré nos efforts sur une approche allogénique et bien que notre unité de production et notre personnel aient constitués des éléments clés permettant de conduire bon nombre d'essais, ils demeuraient sous-exploités puisque nos installations étaient principalement utilisées dans le cadre de nos candidats autologues. Nos programmes allogéniques actuels sont mieux adaptés à une production externalisée. Grâce aux cellules existantes qui ont été produites chez Celyad et cryopréservées, nous avons conservé notre capacité à poursuivre nos programmes cliniques jusqu'en 2024. Sur base de cette stratégie, nous sommes convaincus que nous pourrons poursuivre nos objectifs à l'avenir grâce au transfert de notre unité de production et de son personnel à Cellistic, qui s'avère être l'entreprise idéale pour conclure un tel accord."

Cellistic va investir massivement dans cette infrastructure de +/- 1000 m(2) récemment acquise. Elle sera optimisée pour ses plateformes et procédés de thérapies cellulaires allogéniques basés sur les CSPi, créant ainsi la première installation au monde spécialement conçue pour soutenir ses clients de la reprogrammation de cellules en passant par la banque cellulaire primaire et la production de cellules pour les études cliniques. Plus de 30 membres du personnel de Celyad Oncology vont rejoindre Cellistic. Ils proviennent notamment des équipes de production et de qualité et possèdent tous une grande expertise en fabrication de thérapies cellulaires et en immuno-onocologie.

Au cours du dernier trimestre de l'année, Celyad Oncology dévoilera de plus amples informations quant à sa stratégie d'entreprise.