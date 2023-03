Celyad Oncology disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 12,4 millions d'euros au 31/12

(Boursier.com) — Celyad Oncology SA, société de biotechnologie axée sur les technologies innovantes pour les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), a publié ses comptes annuels. Depuis le début de 2023, Celyad Oncology se concentre désormais entièrement sur sa nouvelle stratégie d'entreprise avec un objectif clair : aider à surmonter les limites actuelles des approches CAR-Ts. Pour cela, Celyad Oncology prévoit de (i) concentrer ses efforts de recherches sur les plateformes NKG2D, B7-H6 et shRNA ; (ii) maximiser la valeur de son patrimoine de propriété intellectuelle et (iii) stimuler l'innovation par le biais de collaborations stratégiques.

La société donnera des mises à jour sur ses plateformes de multiplexage shRNA et CARs à double ciblage et sur le développement de ses activités dans le courant du premier semestre 2023 ;

La direction participera au Congrès "World Oncology Cell Therapy Congress" à Boston, aux États-Unis (les 25 et 26 avril 2023), ainsi qu'au "Immuno-Oncology summit" à Londres (du 20 au 22 juin 2023);

La société prévoit une levée de fonds attendue pour le premier semestre 2023.

Au 31 décembre 2022, Celyad disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 12,4 millions d'euros (13.3 millions de dollars). Elle estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie au 31 décembre 2022, devraient être suffisants pour financer les dépenses d'exploitation et les besoins en dépenses d'investissement jusqu'au quatrième trimestre de 2023.

Après avoir dûment examiné les budgets détaillés et les prévisions de trésorerie estimées pour les exercices 2023 et 2024, la société prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants ne seront pas suffisants pour financer ses dépenses opérationnelles et d'investissement estimées au cours des 12 prochains mois à compter de la date à laquelle les états financiers sont publiés

Celyad évalue actuellement différentes options de financement pour obtenir le financement nécessaire pour prolonger la capacité de financement de la Société au-delà de 12 mois à compter de la date de publication des états financiers

Les accords de licence et de collaboration de la société n'ont généré aucun revenu en 2022 et en 2021.

Les frais de Recherche et Développement affichent 18,9 millions d'euros en 2022 comparé à 20,8 millions d'euros en 2021, soit une diminution de 1,8 million d'euros par rapport à l'année précédente. La diminution des dépenses de 'R&D' de la Société est principalement due à la décision de la Société d'interrompre certaines activités précliniques et de développements de procédés, suite à la décision de la Société d'adopter et de mettre en oeuvre la nouvelle stratégie au cours des derniers mois de l'année 2022, ainsi qu'à la diminution des dépenses associées aux paiements fondés sur des actions (dépenses non monétaires) liées au plan de warrants offert aux employés, managers et administrateurs.

Les frais généraux et administratifs (G&A) se sont élevés à 10,5 millions d'euros en 2022, contre 9,9 millions d'euros en 2021, soit une augmentation de 0,6 million d'euros. L'augmentation est principalement liée à la hausse des coûts d'assurance et des honoraires de consultance partiellement compensée par la diminution des dépenses associées aux paiements fondés sur des actions (dépenses non monétaires) liés au plan de warrants offert aux employés et administrateurs.

L'ajustement de la juste valeur (14,7 millions d'euros) des contreparties éventuelles à payer et aux autres passifs financiers au 31 décembre 2022 est principalement dû à l'extourne complète de la dette. Cette dette est le résultat de la comptabilité des regroupements d'entreprises (IFRS 3) qui exige que la dette soit enregistrée à moins que la probabilité soit faible.

Cette réduction de valeur provient du changement de la stratégie de la Société, qui s'est détournée du développement clinique, et du stade précoce de la mise en oeuvre de la stratégie Celyad 2.0, passant d'une organisation centrée sur le développement clinique à une organisation donnant la priorité à la recherche préclinique et à la monétisation de son portefeuille de propriété intellectuelle (IP) au travers de partenariats, collaborations et accords de licence. A ce jour, aucun contrat de sous-licence ou de collaboration n'a été conclu, par conséquent il existe une incertitude quant au calendrier et au montant des recettes associées à court, moyen et long terme.

Compte tenu de cette incertitude, et conformément aux normes comptables, la société devra comptabiliser une réduction de valeur complète sur la valeur résiduelle du goodwill, de la recherche et développement en cours et de la plateforme shRNA d'Horizon Discovery, résultant en une réduction de valeur non monétaire de 35,1 millions d'euros sur base consolidée pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette conclusion comptable, qui reflète une image de la situation de la société au 31 décembre 2022, n'affecte pas l'engagement de la Direction de poursuivre ses efforts de monétisation potentielle de la propriété intellectuelle de la Société. Si et lorsqu'un événement futur (tel que la conclusion d'une sous-licence ou d'un contrat de collaboration) augmente la probabilité du chiffre d'affaires, alors la Direction évaluera la reprise de la réduction de valeur qui sera limitée telle que la valeur comptable de l'actif n'excède pas son montant recouvrable, ainsi qu'à la réévaluation de la dette pour contreparties éventuelles

Les autres revenus de la société sont principalement associés aux subventions reçues de la Région Wallonne majoritairement sous la forme d'avances de trésorerie récupérables et aux revenus liés aux crédit d'impôts R&D, ainsi que les profits sur la vente des activités CTMU :

Subventions reçues sous forme d'avances de trésorerie récupérables : des produits de subventions supplémentaires ont été comptabilisés en 2022 sur les subventions sous forme d'avances récupérables. Selon les normes IFRS, la Société a obtenu des subsides pour la période de 1,6 millions d'euros, dont 0.5 million d'euros est comptabilisé en passif financier, et le solde de 1,1 millions d'euros en produits des subsides ;

Autres subventions reçues : des produits de subventions supplémentaires ont été comptabilisés en 2022 sur les subventions reçues de la Région Wallonne (pour 1,1 million d'euros), ne faisant pas références à des avances récupérables et ne faisant pas l'objet d'un remboursement ;

En ce qui concerne le crédit d'impôt 'R&D', le produit de l'exercice 2022 est de 0,5 million d'euros ; et

La plus-value sur la cession des activités CTMU (pour 5,2 millions d'euros) résulte de la convention d'achat d'actifs entre Celyad Oncology et Cellistic en vertu de laquelle Cellistic a acquis l'Unité de Production de Thérapie Cellulaire (CTMU) de Celyad Oncology pour un montant total de 6 millions d'euros.

La perte nette pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'est élevée à 40,9 millions d'euros, soit 1,81 euro par action, contre une perte nette de 26,5 millions d'euros, soit 1,70 euro par action, pour la même période en 2021. Comme indiqué ci-dessus, l'augmentation de la perte nette entre les périodes est principalement due à la réduction de valeur non monétaire sur immobilisations incorporelles en Oncologie.

La trésorerie nette utilisée dans les activités opérationnelles pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui exclut les effets hors trésorerie, s'élève à 28 millions d'euros, ce qui est en ligne avec la trésorerie nette utilisée dans les opérations de 26,6 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

L'actif net de la Société au 31 décembre 2022, sur une base BE-GAAP non consolidée, est devenu inférieur à la moitié du capital souscrit de la Société. Par conséquent, conformément à l'article 7:228 du Code belge des sociétés et des Associations, le Conseil d'Administration soumettra, à l'Assemblée générale du 5 mai 2023, son plan d'entreprise incluant la proposition de poursuivre l'activité de la Société. Le Conseil d'Administration publiera un rapport détaillé à cet égard, d'ici le ou autour du 3 avril 2023, ainsi que la convocation incluant les propositions de résolutions pour l'Assemblée générale.

Michel Lussier, chef de la direction par intérim de Celyad Oncology, commente : "2022 était une année charnière pour Celyad Oncology, avec des changements et des tournants importants. Nous sommes convaincus que tous ces changements, ainsi que nos réalisations antérieures, ont significativement renforcé notre position. Ayant relevé les défis de 2022, Celyad s'est réinventée de manière positive en tant qu'organisation plus légère et plus agile. Nous pensons que Celyad est bien préparée et qu'elle possède les atouts uniques et le savoir-faire nécessaires pour créer une valeur significative pour ses actionnaires au cours des prochaines années."