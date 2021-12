Celyad Oncology : clôture du placement privé de 32,5 M$ souscrit par une filiale de Fortress Investment Group

(Boursier.com) — Celyad Oncology SA, société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé la clôture du placement privé annoncé précédemment, par une filiale de Fortress Investment Group ("Fortress"). La Société a émis 6.500.000 actions ordinaires au prix de 5 USD (soit approximativement 4,42 euros) pour un produit brut de 32,5 M$ (soit approximativement 28,7 ME)

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement privé pour financer ses dépenses de recherche et de développement, y compris le développement clinique de ses candidats CAR T allogéniques CYAD-101 et CYAD-211, pour faire progresser le pipeline actuel de produits candidats CAR T précliniques, pour découvrir et développer des produits candidats précliniques supplémentaires en utilisant sa plateforme exclusive de la technologie à base de petit ARN en épingle à cheveux (shRNA) n'induisant aucune modification du génome, ainsi que pour assurer le fonds de roulement, les frais généraux de l'entreprise et l'amélioration de la propriété intellectuelle de la Société.

SVB Leerink a agi en tant qu'agent de placement exclusif pour le placement privé. Goodwin Procter LLP et Harvest sont intervenus comme conseils juridiques de la Société. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Eubelius intervenus comme conseils juridiques de la Fortress.

Les titres émis dans le cadre du placement privé n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières des juridictions applicables et ne peuvent être offerts ou revendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement en vertu du Securities Act ou d'une exemption applicable à ces exigences d'enregistrement. La Société a accepté de couvrir la revente des actions ordinaires (sous forme d'American Depositary Shares) vendues dans le cadre du placement privé par des droits d'enregistrement usuels.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat les titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Toute offre de titres dans le cadre de la déclaration d'enregistrement de revente se fera uniquement au moyen d'un prospectus.