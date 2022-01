Celyad Oncology : bilan et perspectives

(Boursier.com) — Celyad Oncology SA, entreprise de biotechnologie de stade clinique axée sur la découverte et le développement de traitements anticancéreux à base de lymphocytes T à récepteur d'antigène chimérique (CAR-T), annonce aujourd'hui un bilan pour la fin de l'année 2021 et partage ses perspectives pour 2022.

Filippo Petti, CEO de Celyad Oncology, a déclaré : "Notre équipe de développement clinique a fourni un flux constant de données sur plusieurs programmes tout au long de l'année 2021, ce grâce à quoi nous avons fait progresser notre position de leader dans le domaine des thérapies cellulaires CAR-T allogéniques. À elle seule, la validation de notre plateforme exclusive ARNsh (petit ARN en épingle à cheveux) cette année représente pour l'entreprise une grande réussite, d'autant que nous transformé stratégiquement notre entreprise autour de notre plateforme CAR-T entièrement allogénique. La puissance et la polyvalence de notre plateforme ARNsh, notamment sa capacité à multiplexer et à moduler les niveaux d'expression génique, continuent à indiquer sa force, sa valeur et son potentiel de différenciation dans le domaine de la thérapie cellulaire allogénique. Nous pensons que nos technologies sans édition des gènes sont bien positionnées pour avoir un impact majeur dans le monde des CAR-T, car notre approche est exempte des risques associés aux technologies d'édition génétique, y compris le potentiel d'événements indésirables de translocation."

"Nos atouts cliniques principaux en matière de CAR-T, notre nouvelle plateforme ARNsh et nos brevets fondamentaux en termes d'allogénicité ont attiré l'attention du secteur, en particulier, tout récemment, du Fortress Investment Group qui a investi 32,5 millions USD dans l'entreprise. Selon nous, notre recherche de pointe dans le domaine des cellules CAR-T allogéniques, alimentée par des données cliniques présentées lors de plusieurs conférences médicales au cours de l'année passée et combinée à ces ressources plus larges, nous permettra de développer de façon accélérée l'avantage thérapeutique dont notre vaste portefeuille technologique est capable. Il s'agit d'une période passionnante pour Celyad Oncology. Nous sommes impatients de nous appuyer sur nos réalisations récentes tout au long de l'année 2022 et au-delà", a conclu Filippo Petti.

Faits marquants des activités en 2021

La première dose a été administrée à un patient lors de l'essai de phase 1b KEYNOTE-B79 (NCT04991948), qui évaluera le traitement expérimental par molécules inhibitrices du TCR (TCR Inhibitory Molecule, TIM) à base de cellules CAR-T à récepteur NKG2D CYAD-101 administré avec le traitement anti-PD-1 de MSD, KEYTRUDA(R) (pembrolizumab), chez des patients atteints d'un cancer colorectal réfractaire métastatique (CCRm) à microsatellites stables (MSS) et capable de réparation des mésappariements.

Les données du segment d'escalade de dose de l'essai de phase 1 IMMUNICY-1 (NCT04613557) évaluant la cellule candidate CAR-T anti-BCMA à base d'ARNsh allogénique CYAD-211 chez des patients atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire (MMr/r) ont montré des preuves d'activité clinique avec un bon profil de tolérance, notamment en raison de l'absence de signe de maladie du greffon contre l'hôte (MGvH). En outre, des cellules CYAD-211 ont pu être détectées dans le sang périphérique de tous les patients de l'essai.

Lors de la Journée de la recherche et du développement en juillet, l'entreprise a eu l'occasion de présenter son actuel pipeline de programmes de CAR-T allogéniques et ses concepts précliniques basés sur l'ARNsh, ainsi que le CYAD-203, une cellule candidate CAR-T armée à récepteur NKG2D productrice d'interleukine-18 (IL-18) et à base d'ARNsh allogénique.

Présentation des résultats cliniques de l'essai de phase 1 CYCLE-1 (NCT04167696) évaluant la cellule candidate CAR-T à récepteur NKG2D autologue de nouvelle génération CYAD-02. Les données de l'étude ont montré qu'un seul ARNsh pouvait cibler deux gènes indépendants (MICA/MICB) pour améliorer le phénotype des cellules CAR-T, soit une approche originale parmi les technologies de contrôle de l'expression génique disponibles à ce jour.

Bilan amplifié avec un placement privé de 32,5 millions USD auprès d'une filiale de Fortress Investment Group. L'entreprise estime que ses liquidités et équivalents de trésorerie existants, combinés au contrat de rachat d'actions établi avec Lincoln Park Capital Fund, LLC, devraient suffire au règlement des charges d'exploitation et des besoins en investissements jusqu'au premier semestre 2023.

Bilan du programme et jalons prévus pour 2022

Après le segment d'escalade de dose de l'essai de phase 1 IMMUNICY-1 sur le CYAD-211, le segment suivant de l'étude évaluera des schémas de lymphodéplétion renforcés afin d'améliorer la persistance des cellules et, potentiellement, de maximiser le bénéfice clinique de la cellule candidate CAR-T anti-BCMA. Le protocole IMMUNICY-1 permet également de réadministrer du CYAD-211 à certains patients. L'inclusion dans les cohortes évaluant une augmentation de la lymphodéplétion est en cours, et des données supplémentaires provenant de l'essai IMMUNICY-1 sur le CYAD-211 sont attendues à l'horizon mi-2022.

L'inclusion se poursuit dans l'essai de phase 1b KEYNOTE-B79 sur le CYAD-101. Les données préliminaires de l'essai sont attendues pour la seconde moitié de l'année 2022.

De plus, l'étude KEYNOTE-B79 fera l'objet d'une présentation au prochain symposium de l'American Society of Clinical Oncology Gastrointestinal Cancers (ASCO GI), qui se tiendra du 20 au 22 janvier 2022.

Les études destinées à obtenir l'autorisation d'un nouveau médicament expérimental (Investigational New Drug, IND) se poursuivent pour le CYAD-203. La soumission de la demande d'IND pour le CYAD-203 est prévue pour la seconde moitié de l'année 2022.