Celyad Oncology : Au 31 décembre, la société disposait de trésorerie et équivalents de trésorerie de 12,4 ME

(Boursier.com) — Celyad Oncology, société de biotechnologie axée sur la découverte et le développement de technologies innovantes pour les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), publie aujourd'hui une mise à jour de ses résultats financiers pour le quatrième trimestre fiscal 2022, ainsi que ses perspectives pour l'année 2023.

Michel Lussier, chef de la direction par intérim de Celyad Oncology, commente : "Le second semestre 2022 a été une période charnière pour la Société, car nous nous sommes engagés dans une nouvelle stratégie Celyad 2.0 pour mieux valoriser nos technologies innovantes et de nos plateformes de recherche, et nous concentrer sur les transactions de partenariat de propriété intellectuelle. Nous avons renforcé notre trésorerie en cédant notre unité de fabrication et interrompu nos programmes cliniques pour concentrer nos efforts sur une sélection de recherches critiques, et ce afin de repousser les limites actuelles des thérapies cellulaires CAR-Ts. Nous pensons que nous sommes désormais bien positionnés pour exploiter la puissance de notre patrimoine de propriété intellectuelle et contribuer au succès des thérapie cellulaires."

Principaux développements de l'entreprise

En septembre 2022, la Société a conclu un contrat d'achat d'actifs d'une valeur de 6 millions d'euros avec Cellistic, l'entreprise de développement et de production de thérapies cellulaires de Ncardia BV, en vertu duquel Cellistic a acquis l'usine de fabrication de thérapies cellulaires de Celyad Oncology, conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF ou GMP en anglais).

Depuis octobre 2022, la société a mis en oeuvre un changement stratégique évoluant d'une organisation axée sur le développement clinique vers une organisation donnant la priorité à la découverte et le développement et l'exploitation de son patrimoine de propriété intellectuelle par le biais de partenariats, de collaborations et d'accords de licence. La Société a rassemblé un vaste patrimoine fondamental de droits intellectuels qui contrôle les aspects clés du développement de thérapies cellulaires allogéniques. Les brevets concernant les thérapies allogéniques CAR-T et les thérapies basées sur NKG2D offrent une opportunité de développer des programmes de propriété intellectuelle et des associations avec des tiers pour l'octroi de licences pour ces brevets.

Principaux éléments financiers

Au 31 décembre 2022, la société disposait de trésorerie et équivalents de trésorerie de 12,4 millions d'euros (13,3 millions de dollars). La consommation nette de trésorerie au cours du quatrième trimestre 2022 s'est élevée à 1 million d'euros, en ligne avec les attentes. La Société prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie devraient être suffisants pour financer les dépenses opérationnelles et les besoins en dépenses d'investissement jusqu'au quatrième trimestre de 2023.

Après avoir dûment examiné les budgets détaillés et les prévisions de flux de trésorerie estimés pour l'année 2023, qui reflètent la nouvelle stratégie de la Société et incluent des estimations de dépenses et de sorties de trésorerie liées au développement de ses plateformes technologiques propriétaires et de sa propriété intellectuelle, la Société continue de prévoir que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants ne seront pas suffisants pour financer ses dépenses d'exploitation et d'investissement estimées au delà des 12 prochains mois au moins à compter de la date de publication du présent communiqué.

Perspectives pour 2023

Celyad Oncology accroît ses efforts de recherches dans des domaines d'expertise où elle pense pouvoir tirer parti de la nature différenciée de sa plate-forme technologique et continuer à renforcer son patrimoine de droits intellectuels. La Société continuera d'accroître le potentiel dynamique de la plateforme shRNA et d'explorer les options permettant de s'attaquer aux principales limitations actuelles des thérapies cellulaires CAR-Ts grâce à ses CAR à double ciblage basés sur le NKG2D et ses thérapies cellulaires ciblant B7-H6.

La société fournira des mises à jour sur la potentielle preuve de concept des programmes de recherche sur le CAR à double ciblage et l'approche de multiplexage, ainsi que sur le développement d'affaires au cours de 2023 et participera à plusieurs conférences pour partager ces données.

Calendrier Financier 2023

23 Mars 2023 : Résultats financiers annuels de l'année 2022

5 Mai 2023 : Résultats du premier trimestre 2023

5 Mai 2023 : Assemble générale annuelle des actionnaires

3 Août 2023 : Résultats intermédiaires du premier semestre de 2023

9 Novembre 2023 : Résultats du troisième trimestre de 2023.