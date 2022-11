Celyad Oncology : Au 30 septembre, la société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 13,4 ME

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2022, Celyad Oncology disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 13,4 millions d'euros (13,1 millions de dollars US). Les dépenses nettes de trésorerie au cours du premier trimestre 2022 se sont élevées à 1 million d'euros (1,0 million de dollars US), conformément aux attentes.

La société confirme ses directives précédentes selon lesquelles ses liquidités et équivalents de trésorerie existants devraient suffire à financer les dépenses d'exploitation et les exigences de dépenses en capital jusqu'à mi-2023. Les directives actuelles n'incluent pas le produit potentiel du contrat d'achat d'actions établi avec Lincoln Park Capital Fund, LLC.

Après avoir dûment pris en considération les budgets détaillés et les prévisions de flux de trésorerie estimés pour les années 2022 et 2023, qui reflètent la stratégie actuelle de la société et comprennent des estimations de dépenses et de sorties de fonds en rapport avec le développement de programmes de recherche discrétionnaires et le pipeline de produits candidats, la société continue de prévoir que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants ne seront pas suffisants pour financer ses dépenses d'exploitation et d'investissement estimées au moins au cours des 12 prochains mois à compter de la date d'émission du communiqué.