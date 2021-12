Celyad Oncology annonce un placement privé de 32,5 M$ souscrit par Fortress Investment Group

(Boursier.com) — Celyad Oncology, société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord visant à la souscription d'actions par une filiale de Fortress Investment Group dans le cadre d'un placement privé de 6.500.000 actions ordinaires pour un produit brut de 32,5 millions de dollars (soit approximativement 28,7 millions d'euros).

La souscription interviendra dans le cadre du capital autorisé et devrait être conclue le ou vers le 8 décembre 2021, sous réserve de la réalisation des conditions de mise en oeuvre habituelles.

Conformément aux termes du placement privé, la Société émettra les actions ordinaires au prix de 5 USD (soit approximativement 4,42 euros) par action, ce qui représente une prime de 18,5% par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume des 30 derniers jours ("VWAP"). La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement privé pour financer les dépenses de recherche et de développement, y compris le développement clinique de ses candidats CAR T allogéniques CYAD-101 et CYAD-211, pour faire progresser le pipeline actuel de produits candidats CAR T précliniques, pour découvrir et développer des produits candidats précliniques supplémentaires en utilisant sa plateforme exclusive de la technologie à base de petit ARN en épingle à cheveux (shRNA) n'induisant aucune modification du génome, ainsi que pour assurer le fonds de roulement, les frais généraux de l'entreprise et l'amélioration de la propriété intellectuelle de la Société.

Suite à cette transaction, Fortress détiendra 28,8% des actions de la Société.

Filippo Petti, CEO de Celyad Oncology, a commenté, "Cet investissement constitue un tremplin important pour la Société et renforce nos initiatives pour faire progresser nos nouveaux produits candidats CAR T allogéniques. En outre, l'expertise de Fortress dans le domaine de la propriété intellectuelle valide davantage notre portefeuille de brevets et renforce notre position dans le domaine des CAR T allogéniques. Le financement de la croissance sera essentiel pour nous permettre d'étendre notre pipeline actuel de CAR T allogéniques en continuant à exploiter nos nouvelles technologies différenciées, sans modification du génome, et notre franchise CAR T renforcée."

"Celyad Oncology offre une solution unique grâce à sa technologie et à sa propriété intellectuelle", a déclaré Christopher LiPuma, directeur chez Fortress. "En particulier, la forte position de la Société en matière de propriété intellectuelle autour des CAR T allogéniques se distingue comme un atout clé qui, selon nous, fournira à la Société les bases pour développer stratégiquement à la fois de nouveaux produits candidats de thérapie cellulaire et des partenariats potentiels dans le paysage passionnant de la thérapie cellulaire prêt à l'emploi."

SVB Leerink a agi en tant qu'agent de placement exclusif pour le placement privé.