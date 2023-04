Celyad Oncology annonce la réception d'une notification initiale du Nasdaq sur le prix de l'ADS

(Boursier.com) — Celyad Oncology, société de biotechnologie axée sur les technologies innovantes pour les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), a reçu une notification le 19 avril 2023 du Nasdaq Stock Market informant la société que le cours de clôture minimum par action de ses American Depositary Shares représentant des actions ordinaires était inférieur à 1$ pendant une période de 30 jours ouvrables consécutifs, et que la Société n'a dès lors pas respecté l'exigence de prix minimum énoncée dans la règle d'inscription 5450(a)(1) du Nasdaq.

Cette Notification sur le Prix des ADS n'a pas d'effet immédiat sur la cotation des ADS de la Société sur le Nasdaq Global Market. Conformément à la règle d'inscription 5810(c)(3)(A) du Nasdaq, la Société dispose de 180 jours calendaires, ou jusqu'au 16 octobre 2023, pour se conformer à nouveau à l'Exigence de Prix Minimum des ADS. Pour être à nouveau en ordre, le prix de clôture des ADS de la Société doit être de minimum 1$ par action pendant au moins dix jours ouvrables consécutifs avant la Date de Conformité.

Dans le cas où la Société ne remplit pas l'Exigence de Prix Minimum à la Date de Conformité, la société peut transférer la cotation et négociation de ses ADS au Nasdaq Capital Market, à condition qu'elle réponde aux normes applicables pour la cotation initiale de ses actions ordinaires sur le Nasdaq Capital Market (autre que l'exigence de prix minimum par ADS), et peut être admissible à un délai de grâce supplémentaire de 180 jours calendaires en notifiant par écrit son intention de remédier à cette lacune au cours de la deuxième période de conformité en effectuant un fractionnement d'actions inversé, si nécessaire.

Si la société ne se conforme pas à nouveau à l'Exigence de Prix Minimum à la Date de Conformité et n'est pas éligible à un délai de grâce supplémentaire, le Nasdaq fournira un avis écrit indiquant que les ADS sont susceptibles d'être retirés du Nasdaq Global Market. Dans ce cas, la Société peut faire appel de la décision devant un panel d'audiences du Nasdaq. Rien ne garantit que la Société se conformera à nouveau à l'Exigence de Prix Minimum des ADS avant la Date de Conformité, ni qu'elle sera en mesure d'obtenir une deuxième période de grâce de 180 jours pour rétablir la conformité si la Société décide de poursuivre cette option ou de maintenir la conformité aux autres conditions pour être coté au Nasdaq.

La société continuera de surveiller le cours de bourse de ses ADS jusqu'à la Date de Conformité. La réception de la Notification sur le Prix des ADS n'a aucun impact sur les activités de la Société.

Comme annoncé précédemment, la Société avait reçu le 31 mars 2023 une lettre du Nasdaq l'informant qu'elle ne répondait plus l'exigence de maintien de l'inscription 5450(b)(1)(A) du Nasdaq pour le maintien de sa cotation sur le Global Market du Nasdaq, qui exige que les capitaux propres d'une société cotée soient d'au moins 10 millions de dollars (l'"Exigence de fonds propres des actionnaires").

Sur la base des capitaux propres déclarés d'environ 4,6 millions de dollars dans le formulaire 20-F de la Société pour la période arrêtée au 31 décembre 2022, la société n'a pas satisfait à ladite Exigence de fonds propres des actionnaires.

La société dispose d'un délai de 45 jours calendaires à compter de la date de la Lettre sur les Fonds Propres des Actionnaires, c.à.d. jusqu'au 15 mai 2023, pour soumettre un plan visant à se conformer à nouveau à l'Exigence de fonds propres des actionnaires. Si un tel plan est soumis et accepté, le Nasdaq peut accorder un délai supplémentaire allant jusqu'à 180 jours calendaires à compter de la date de la Lettre sur les Fonds Propres des Actionnaires pour que la Société puisse se mettre en ordre.