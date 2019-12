Celyad : obtient 2,5 ME supplémentaires de financement non-dilutif

(Boursier.com) — Celyad s'est vu octroyer 2,5 millions d'euros de financement non-dilutif. Ce montant comprend 2,1 ME en provenance du SPW-Recherche de la Région Wallonne, qui soutiendra le développement des candidats CAR-T de la Société pour le traitement des tumeurs solides, et 0,4 ME d'incitants fiscaux non remboursables de l'INAMI.

Les financements régionaux sont associés à des programmes spécifiques de recherche et développement de l'entreprise. Dans les conditions applicables, l'avance de fonds récupérable est remboursable sur la durée de vie économique des projets. Trente pour cent sont remboursables selon un barème de remboursement fixe s'étalant sur 20 et 25 ans, tandis que le solde est remboursé sous forme de redevances ('royalties') sur la même période.