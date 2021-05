Celyad : notification de transparence de Victory Capital Management Inc

(Boursier.com) — Celyad Oncology SA, société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (Chimeric Antigen Receptor) à base de lymphocytes T pour le traitement du cancer, a annoncé avoir reçu une Notification de Transparence datée du 17 mai 2021 indiquant que Victory Capital Management Inc a désormais franchi le seuil statutaire de 5%, détenant 713.214 actions, soit, 4,11% des actions et des droits de vote de Celyad Oncology à date du 13 mai 2021.