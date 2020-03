Celyad : nomination de Stephen Rubino, Ph.D, au poste de Chief Business Officer

(Boursier.com) — Celyad, une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, a annoncé la nomination de Stephen Rubino, Ph.D, au poste de Chief Business Officer. Dr. Rubino apporte plus de 25 ans d'expérience en développement commercial et stratégique dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, avec notamment 17 ans chez Novartis. Il rejoint l'équipe de direction de Celyad et dirigera le développement des affaires de l'entreprise.

"Nous sommes ravis que Stephen rejoigne Celyad, alors que nous continuons d'accroître la présence de notre équipe de direction aux États-Unis tout en élargissant notre vision globale de l'industrie", a déclaré Filippo Petti, Chief Executive Officer de Celyad. "Stephen possède une extraordinaire expérience en business development, tant aux États-Unis qu'en dehors, notamment dans le développement commercial de produits, ce qui sera inestimable pour faire progresser nos programmes cliniques CAR-T".

Dernièrement, le Dr Rubino était Chief Business & Strategy Officer chez Omega Therapeutics. Avant d'occuper ce poste, Dr Rubino a été Global Head of Business Development and Licensing and New Product Marketing pour l'unité de thérapie cellulaire et génique de Novartis. Il y a dirigé les opportunités de croissance, y compris l'évaluation, l'octroi de licences et le développement de produits dans un pipeline de produits de thérapie cellulaire. Il siège actuellement au conseil d'administration de Sermonix Pharmaceuticals et d'Ilkos Therapeutic. Le Dr Rubino a obtenu un doctorat en virologie à l'université de Cornell et un M.B.A. au Baruch College.