Celyad : données préliminaires de son essai de Phase 1 IMMUNICY-1

(Boursier.com) — Celyad Oncology présente les données préliminaires de son essai de Phase 1 IMMUNICY-1 du candidat CAR T allogénique CYAD-211. Le traitement à base de CYAD-211 est généralement bien toléré aux deux premiers niveaux de doses évalués, avec aucun signe de maladie du greffon contre l'hôte observé, commente le groupe. Une greffe cellulaire de CYAD-211 a été observée chez tous les patients du niveau de dose 2, avec des preuves de la présence de cellules CAR T chez l'ensemble des patients enrôlés dans les cohortes des deux premiers niveaux de doses. Deux réponses partielles ont été observées parmi les cinq patients évaluables pour l'activité clinique. Des données cliniques complémentaires provenant de l'essai à doses croissantes sont attendues au cours du second semestre 2021.

Les données préliminaires de l'essai de Phase 1 IMMUNICY-1 de CYAD-211 pour le traitement de patients atteints du Myélome Multiple récidivant/réfractaire ont été présentées au Congrès virtuel 2021 de l'Association Européenne d'Hématologie (EHA). Filippo Petti, Chief Executive Officer de Celyad Oncology, a commenté : "Nous pensons que les premières données présentées aujourd'hui sont significatives au-delà de l'activité clinique démontrée de CYAD-211. Il s'agit du premier essai clinique évaluant le potentiel de shRNA en tant que technologie allogénique afin de renforcer les candidats CAR T disponibles sur le marché pour le traitement du cancer, et les données d'aujourd'hui continuent de démontrer la valeur potentielle de la technologie sans édition de génome pour générer des cellules CAR T allogéniques. Nous sommes particulièrement encouragés par la cinétique cellulaire, l'activité clinique et la tolérabilité de CYAD-211. Alors que nous travaillons à établir la technologie shRNA comme plateforme pour le développement de thérapies CAR T allogénique, ces premières données de l'essai IMMUNICY-1 sont essentielles. De plus, nous croyons que notre capacité future d'intégrer plusieurs shRNA dans nos candidats CAR T tout en tirant parti de notre approche rationnalisée du Vecteur tout-en-un pourrait être fondamentale pour le paysage des CAR T allogéniques".