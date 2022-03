Celyad dispose d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 30 ME

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2021, Celyad disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 30 millions d'euros (34.0 millions de dollars). Sur la base du secteur d'activité actuel, la société estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie au 31 décembre 2021, combinés à l'accès restant à l'accord d'achat d'actions établi avec Lincoln Park Capital Fund, LLC, devraient être suffisants pour financer les dépenses d'exploitation et les besoins en dépenses d'investissement jusqu'à mi-2023.

Les accords de licence et de collaboration de la Société n'ont généré aucun revenu en 2021 et en 2020.

Les frais de Recherche et Développement (R&D) étaient de 20,8 millions d'euros en 2021 contre 21,5 millions d'euros en 2020, soit, une diminution de 0,7 million d'euros par rapport à l'année précédente. La diminution des dépenses de 'R&D' de la Société est principalement due à la décision de la Société d'interrompre le développement de CYAD-01 au quatrième trimestre 2020, ainsi qu'à une diminution des dépenses associées aux paiements fondés sur des actions (charges non monétaires) liées au plan de warrants offert aux employés et administrateurs.

Les frais généraux et administratifs (G&A) se sont élevés à 9,9 millions d'euros en 2021, contre 9,3 millions d'euros en 2020, soit une augmentation de 0,6 million d'euros. L'augmentation est principalement liée à la hausse des coûts d'assurance et des honoraires de consultance partiellement compensée par la diminution des dépenses associées aux paiements fondés sur des actions (dépenses non monétaires) liés au plan de warrants offert aux employés et administrateurs.

L'ajustement de la juste valeur (0,8 million d'euros) des contreparties éventuelles à payer et aux autres passifs financiers au 31 décembre 2021 était principalement dû à la mise à jour des hypothèses associées au délai de commercialisation potentielle du programme allogénique CYAD-101 CAR T de la Société pour le mCRC et du programme autologue CYAD-02 CAR T pour le r/r AML/MDS, ainsi qu'au développement futur du programme par le biais d'un partenariat potentiel. La diminution du passif est également motivée par une mise à jour de l'évaluation de la juste valeur basée sur des facteurs tels que le coût moyen pondéré du capital (WACC), la réévaluation du dollar américain par rapport à l'euro et des hypothèses mises à jour sur la probabilité de succès associée aux programmes CAR T de la Société au 31 décembre 2021.

Les autres revenus de la Société sont associés aux subventions reçues de la Région Wallonne principalement sous la forme d'avances de trésorerie récupérables et aux revenus liés aux crédit d'impôts 'R&D' :

Avances de trésorerie récupérables : des produits de subventions supplémentaires ont été comptabilisés en 2021 sur les subventions sous forme d'avances récupérables pour les contrats numérotés 8087, 8088, 8212, 8436 et 1910028. Selon les normes IFRS, la Société a comptabilisé un revenu de subvention pour la période s'élevant à 2,7 millions d'euros et une composante dette de 1,6 million d'euros est comptabilisée en passif financier.

Autres subventions reçues : des produits de subventions supplémentaires ont été comptabilisés en 2021 sur les subventions reçues de l'Institut fédéral belge d'assurance maladie INAMI (0,3 million d'euros) et de la Région Wallonne (pour 1,1 million d'euros), ne faisant pas références à des avances récupérables et ne faisant pas l'objet d'un remboursement.

En ce qui concerne le crédit d'impôt 'R&D', le produit de l'exercice 2021 repose sur un crédit d'impôt 'R&D' comptabilisé (0,7 million d'euros), qui est calculé en tenant compte de l'ensemble des informations disponibles à cette date et qui est en ligne avec l'année précédente.

En 2021, les autres produits étaient partiellement compensés par les autres charges, notamment le produit de réévaluation des avances de trésorerie récupérables de 0,3 million d'euros pour l'année 2021 et les frais d'amendement associés à l'accord de licence de Dartmouth signé en décembre 2021 pour 1,1 million d'euros.

La perte nette pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'est élevée à 26,5 millions d'euros, soit 1,70 euro par action, contre une perte nette de 17,2 millions d'euros, soit 1,23 euro par action, pour la même période en 2020. Comme indiqué ci-dessus, l'augmentation de la perte nette entre les périodes est principalement due à la diminution de la variation de la juste valeur des contreparties éventuelles à payer combinée à la diminution des autres produits/charges.

La trésorerie nette utilisée dans les activités opérationnelles pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui exclut les effets hors trésorerie, s'élève à 26,6 millions d'euros, ce qui est en ligne avec la trésorerie nette utilisée dans les opérations de 27,7 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.