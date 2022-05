Celyad disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 20,5 ME au 31 mars

(Boursier.com) — Celyad Oncology SA annonce une mise à jour de ses résultats financiers, ainsi que ses récents développements opérationnels pour la période trimestrielle fiscale s'étant terminée le 31 mars 2022.

"Le premier trimestre 2022 nous a apporté son lot de défis et d'opportunités auxquels nous faisons face. Alors que nous continuons d'analyser l'essai clinique de Phase 1, CYAD-101-002, nous faisons de beaux progrès avec nos programmes focalisés sur notre technologie shRNA et nos produits allogéniques pour lesquels nous sommes très heureux de pouvoir annoncer des données complémentaires au second semestre de l'année" a commenté Filippo Petti, CEO de la Société. "Nous sommes sincèrement reconnaissants du travail assidu de nos équipes et du soutien de nos actionnaires alors que nous progressons dans la réalisation de nos objectifs annuels et que nous continuons d'améliorer nos thérapies de CAR T allogéniques avec nos technologies expérimentales exclusives sans édition de génomes."

Mise à jour de nos programmes cliniques et précliniques

CYAD-211 - CAR T Allogénique, anti-BCMA, à base de shRNA pour le traitement du MM r/r.

L'essai clinique de Phase 1, à dose croissante, IMMUNICY-1, évalue la tolérance et l'activité clinique d'une perfusion unique de CYAD-211 à la suite d'une chimiothérapie de préconditionnement cyclophosphamide et fludarabine (CyFlu) chez les patients atteints de MM r/r.

Le segment actuel de l'étude IMMUNICY-1 évalue CYAD-211 après traitements de lymphodéplétion optimisés visant à améliorer l'expansion et la persistance des cellules, et à potentiellement maximiser l'activité clinique de CYAD-211. De plus, le protocole d'IMMUNICY-1 permet de redoser CYAD-211 chez certains patients.

Le recrutement dans la cohorte de l'eLD de l'essai IMMUNICY-1 est en cours et les données additionnelles sont attendues dans le courant du second semestre de 2022.

CYAD-101 - Candidat CAR T Allogénique, basé sur le TIM et NKG2D pour le traitement du Cancer Colorectal Métastatique réfractaire (mCRC).

En février 2022, la société a volontairement interrompu l'essai clinique de Phase 1b évaluant le CYAD-101 suite à deux décès qui présentaient des pathologies pulmonaires similaires. Par la suite, en mars 2022, la Société a été informée par la U.S. Food and Drug Administration (Administration Américaine des Médicaments et des Denrées Alimentaires) que l'essai CYAD-101-002 de Phase 1b avait été cliniquement suspendu.

La Société continue d'investiguer ces cas dans l'essai de Phase 1b CYAD-101-002 et est actuellement en train d'évaluer tout autre évènement similaire potentiel chez d'autres patients traités dans le cadre de cette étude tout en travaillant avec les autorités réglementaires compétentes. La Société espère pouvoir fournir des informations complémentaires sur l'essai clinique à l'avenir.

shRNA CAR T renforcée (shRNA Armored CAR) - Franchise shARC

Les travaux de recherche se poursuivent dans le cadre de plusieurs programmes de découvertes axés sur la co-expression de l'interleukine 18 (IL-18) en association avec notre plateforme de technologie d'ARN court en épingle à cheveux (shRNA - short hairpin RNA), également connu sous le nom de notre franchise shARC (shRNA Armored CAR).

En avril, la société a décidé d'arrêter le développement de CYAD-203, un produit CAR T allogénique à base de shRNA, renforcé à récepteur NKG2D producteur d'IL-18 à la suite d'analyses de données précliniques de plusieurs études visant l'obtention d'une autorisation de développement d'un nouveau traitement de recherche (IND-enabling studies). La Société continue d'explorer les candidats CAR T allogéniques de réserve pour les récepteurs NKG2D actuellement en phase de découverte, tirant parti de la plateforme shARC de la Société.

Résultats Financiers du 1er trimestre 2022

Au 31 mars 2022, la Société disposait d'une trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevant à 20,5 millions d'euros (22,9 millions de dollars). La consommation nette de trésorerie au cours du premier trimestre 2022 s'est élevée à 9,5 millions d'euros (10,6 millions de dollars), conformément aux attentes.

La société confirme son orientation précédente selon laquelle sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants, combinés à l'accès restant à l'accord d'achat d'actions établi avec LPC, devrait être suffisants, sur base du périmètre actuel des activités, pour le financement des dépenses d'exploitation et les besoins en dépenses d'investissements jusqu'à la mi-2023.

Calendrier Financier

Résultats Financiers du 1er Semestre 2022 : Le 05 août 2022

Résultats Financiers du 3eme trimestre 2022 : Le 10 novembre 2022.