Celyad devient Celyad Oncology

Celyad devient Celyad Oncology









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Celyad SA, une société biotechnologique de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé le lancement de sa nouvelle identité, notamment en changeant son nom en Celyad Oncology. Le nouveau nom met en évidence les progrès significatifs de la société avec ses programmes CAR T de nouvelle génération et accentue son engagement envers les patients atteints de cancer.

Dans le cadre de ce changement d'identité, la société a également introduit un nouveau logo et lancé un nouveau site web, www.celyad.com. Les actions ordinaires de la société continueront à être négociées sur les bourses Euronext et Nasdaq Global Market sous le symbole "CYAD".

"Notre nouvelle identité sous le nom Celyad Oncology reflète plus précisément l'expertise de notre équipe dans le développement de thérapies cellulaires innovantes contre le cancer", a déclaré Filippo Petti, CEO de Celyad Oncology. "Alors que nous nous lançons dans ce nouveau chapitre, nous nous réjouissons de notre constante évolution tout en nous nous efforçant à façonner l'avenir des thérapies cellulaires CAR T prêtes à l'emploi et personnalisées pour les patients atteints de cancer dont les besoins médicaux restent insatisfaits. De plus, l'annonce d'aujourd'hui nous donne l'occasion de réitérer notre solide position dans le domaine de l'oncologie et d'accroître notre orientation stratégique dans notre franchise de CAR T allogéniques, dans la foulée de notre récente mise à jour lors de la conférence de l'American Society of Clinical Oncology, où nous avons présenté nos candidats allogéniques et nos plateformes technologiques sans modification génomique".