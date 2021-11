Celyad : des données précliniques sur le programme de thérapie allogénique CAR T

(Boursier.com) — Celyad Oncology a annoncé trois présentations poster sur les programmes de thérapie allogénique CAR T de la Société lors de la réunion annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) qui se tiendra physiquement et virtuellement à Washington DC du 10 au 14 novembre 2021. "Avec ces présentations, nous démontrons comment nous continuons à mettre en oeuvre notre vision stratégique pour développer des CAR-T différenciés de nouvelle génération en utilisant nos approches allogéniques sans modification génomique qui sont destinées à fournir de multiples avantages réels aux patients", a déclaré David Gilham, PhD., Chief Scientific Officer de Celyad Oncology. "Nous pensons que nos cellules CAR T sont les seules cellules CAR T allogéniques actuellement évaluées dans des essais cliniques humains qui évitent de générer des cassures d'ADN double brin. Combinant l'approche shRNA multiplex et le renforcement des cellules par la sécrétion de cytokines, nous pensons que cette approche nous fournit une plate-forme dynamique pour la génération de futurs candidats allogéniques".

Charles Morris, MD., Chief Medical Officer à Celyad Oncology, a déclaré : "En plus des données précliniques encourageantes présentées, nous sommes également sur le point de lancer l'essai clinique de phase 1b KEYNOTE-B79 en collaboration avec MSD. Nous pensons que KEYNOTE-B79 sera le premier essai clinique à évaluer un CAR T allogénique avec une thérapie anti-PD-1 dans les tumeurs solides. Nous sommes impatients d'évaluer si les mécanismes d'action hautement complémentaires escomptés de CYAD-101 et de KEYTRUDA pourrait contribuer à apporter un bénéfice clinique important chez les patients atteints d'un cancer colorectal métastatique réfractaire avec une maladie microsatellite stable où un besoin médical élevé existe. Nous sommes impatients de lancer l'étude dans les semaines à venir et de fournir des mises à jour cliniques au programme CYAD-101 en 2022".