Celyad : changement de direction

(Boursier.com) — Celyad Oncology a annoncé que son président et directeur général, Georges Rawadi, avait décidé de démissionner "pour des raisons personnelles", avec effet à partir du vendredi 1er décembre. Michel Lussier assumera les responsabilités de PDG par intérim. Il est cofondateur et membre du conseil d'administration de Celyad Oncology. L'objectif principal de l'entreprise est de libérer le potentiel de ses plateformes technologiques exclusives et de sa propriété intellectuelle, permettant d'être à l'avant-garde du développement de thérapies avec des lymphocytes CAR-T de nouvelle génération. Michel Lussier, PDG par intérim, a commenté : "Nous sommes reconnaissants pour le travail que Georges a accompli, et j'ai hâte de travailler à nouveau plus étroitement avec l'équipe pendant cette période intérimaire. Je suis confiant quant à l'avenir de l'entreprise : la science est excellente, nous avons des liquidités en banque, et nous avons connu un grand succès dans nos efforts pour surmonter les limitations des CAR-T. Ainsi, nous sommes prêts à engager des discussions de partenariat créatrices de valeur".