Celyad : au 31 mars, la société disposait d'une trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevant à 12,2 ME

(Boursier.com) — Au 31 mars 2021, Celyad disposait d'une trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevant à 12,2 millions d'euros (14.3 millions de dollars). La consommation nette de trésorerie au cours du premier trimestre 2021 s'est élevée à 5,1 millions EUR (5,9 millions $), conformément aux attentes. En avril 2021, la Société a levé un montant de 3,3 millions d'euros (4,0 millions de dollars) en vendant des ADS à LPC.

La société confirme son orientation précédente selon laquelle sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants, combinés à l'accès restant à l'accord d'achat d'actions établi avec LPC, devrait être suffisants, sur base du périmètre actuel des activités, pour financer les dépenses d'exploitation et les besoins en dépenses d'investissements jusqu'à la mi-2022.

Prochaines grandes étapes

Des données supplémentaires de preuve de concept provenant des cohortes de dose initiale de l'essai de phase 1 IMMUNICY-1 du CYAD-211 pour le MM r/r sont attendues d'ici la fin du T2 2021.

Les données préliminaires du segment d'expansion de l'essai alloSHRINK évaluant CYAD-101 après une chimiothérapie de pré-conditionnement FOLFIRI chez les patients atteints de mCRC réfractaire sont attendues à la mi-2021.

Le lancement de l'essai de phase 1b KEYNOTE-B79 évaluant CYAD-101 avec KEYTRUDA chez des patients atteints de mCRC réfractaire présentant une MSS ou une pMMR est prévu pour le premier semestre 2021.

Des données supplémentaires provenant du niveau de dose 3 de l'essai de phase 1, CYCLE-1, de CYAD-02 pour la LMA r/r et les MDS sont prévues dans le courant de la première moitié de l'année 2021.

Calendrier Financier

Résultats Financiers du 1er Semestre 2021 : Le 04 août 2021

Résultats Financiers du Q3 2021 : Le 10 novembre 2021.