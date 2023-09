Celyad : Au 30 juin, la société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 5 ME

(Boursier.com) — Celyad Oncology SA annonce aujourd'hui ses résultats financiers et de ses récents développements commerciaux pour le semestre clos le 30 juin 2023.

Les accords de licence et de collaboration de la société n'ont pas généré de chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2023 tout comme au premier semestre 2022.

Les frais de recherche et développement ont diminué principalement suite à la décision de la société d'arrêter certains des programmes précliniques, ainsi que les activités de fabrication et des études cliniques suite à la décision de la société d'adopter et de mettre en oeuvre la nouvelle stratégie pour se concentrer sur la recherche et d'arrêter le développement des programmes cliniques. De plus, il y a eu une diminution des dépenses de personnel et des frais de déplacement associés, principalement liée à la réduction des effectifs au cours de l'année 2022 en ligne avec la réorganisation des programmes précliniques et cliniques de la société, ainsi que la baisse des dépenses associées aux paiements fondés sur des actions (dépenses non monétaires) liées au plan de warrants offert aux employés, managers et administrateurs de la Société.

Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 3,7 millions d'euros pour le premier semestre 2023, comparativement à 6,2 millions d'euros pour le premier semestre 2022. Cette diminution s'explique principalement par la diminution des charges d'assurances (assurance D&O principalement), par la diminution des dépenses de personnel principalement liées à la diminution du nombre d'employés et aux changements dans la direction au cours de l'année 2022 pour supporter la réorganisation de la société ainsi que la baisse des dépenses associées aux paiements fondés sur des actions (dépenses non monétaires) liées au plan de warrants offert aux employés, managers et administrateurs de la Société.

Au 30 juin 2023, aucune réévaluation de la juste valeur des contreparties éventuelles n'a été enregistrée suite à l'évaluation de la Direction qui a déterminé qu'il n'y a pas eu d'événement (tel que la conclusion d'une sous-licence ou d'un contrat de collaboration) qui a augmenté la probabilité des paiements éventuels futurs dus à Celdara Medical, LLC et Dartmouth College, indiquant que la probabilité est plus que faible, tout comme au 31 décembre 2022.

Au niveau des autres produits / autres charges, la Société a enregistré un autre revenu net de 2,1 million d'euros au premier semestre 2023 contre un autre revenu net de 1,6 million d'euros au premier semestre 2022. L'autre revenu net du premier semestre 2023 est principalement dû à la plus-value sur la vente de certaines immobilisations corporelles à Cellistic pour 1,1 millions d'euros et des produits liés aux subventions de la Région Wallonne pour un montant de 0,8 million d'euros.

La perte nette pour le premier semestre 2023 s'élève à 3,7 millions d'euros, soit (0,17) euros par action, contre une perte nette de 14,1 millions d'euros, soit (0,62) d'euros par action, pour le premier semestre 2022.

Le flux de trésorerie net résultant des activités opérationnelles s'élève à 8,3 millions d'euros au premier semestre 2023 contre 16,3 millions d'euros au premier semestre 2022.

Au 30 juin 2023, la société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 5 millions d'euros.

Au 30 juin 2023, le nombre total d'actions émises était de 22,6 millions tout comme au 31 décembre 2022.

"Celyad Oncology se concentre désormais entièrement sur la maximisation du potentiel de ses plateformes technologiques exclusives et de sa propriété intellectuelle, plaçant la Société à l'avant-garde du développement de thérapies cellulaires CAR-T de nouvelle génération. Nous sommes impatients de voir l'impact de nos efforts de recherche sur l'avenir des traitements CAR-T, qui visent à élargir l'éventail des indications cancéreuses visées par ces thérapies et de s'attaquer aux principales limites des thérapies CAR-T actuelles" a commenté Georges Rawadi, Directeur Général de Celyad Oncology.

Calendrier :

La société participera au 4th International Conference on Lymphocyte Engineering (ICLE) à Munich (du 12 au 14 septembre) et au congrès annuel de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) à San Diego (du 1er au 5 novembre), ainsi qu'à plusieurs conférences d'affaires au cours du second semestre 2023.

9 Novembre 2023 : Résultats du troisième trimestre de 2023.