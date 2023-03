Celyad annonce une réduction de valeur non monétaire

(Boursier.com) — Celyad Oncology, société de biotechnologie axée sur la découverte et le développement de technologies innovantes pour les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), a annoncé aujourd'hui une réduction de valeur non monétaire de son goodwill et ses actifs intangibles en oncologie.

Cette réduction de valeur provient du changement de la stratégie de la Société, qui s'est détournée du développement clinique, et du stade précoce de la mise en oeuvre de la stratégie Celyad 2.0: passant d'une organisation centrée sur le développement clinique à une organisation donnant la priorité à la recherche préclinique et à la monétisation de son portefeuille de propriété intellectuelle (IP) au travers de partenariats, collaborations et accords de licence. Comme, à ce jour, aucun contrat de sous-licence ou de collaboration n'a été conclu, il existe une certaine incertitude quant au calendrier et au montant du flux de transactions et des recettes associées à court, moyen et long terme.

Compte tenu de cette incertitude, et conformément aux normes comptables, la Société devra comptabiliser une réduction de valeur complète sur la valeur résiduelle du goodwill, de la recherche et développement en cours et de la plateforme shRNA d'Horizon Discovery, résultant en une réduction de valeur non monétaire de 20,5 millions d'euros sur base statutaire et de 35,1 millions d'euros sur base consolidée pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Cette conclusion comptable, qui reflète une image de la situation de la Société au 31 décembre 2022, n'affecte pas l'engagement de la Direction de poursuivre la monétisation potentielle de la propriété intellectuelle de la Société. La conclusion du test de dépréciation et des détails supplémentaires seront fournis lors de la publication des résultats de l'exercice 2022 de la Société le ou autour du 23 mars 2023.

L'actif net de la Société au 31 décembre 2022, sur une base BE-GAAP non consolidée, est devenu inférieur à la moitié du capital souscrit de la Société. Par conséquent, conformément à l'article 7:228 du Code belge des Sociétés et des Associations, le Conseil d'Administration soumettra, à l'Assemblée générale du 5 mai 2023, son plan d'entreprise incluant la proposition de poursuivre l'activité de la Société. Le Conseil d'Administration publiera un rapport détaillé à cet égard, d'ici le ou autour du 3 avril 2023, ainsi que la convocation incluant les propositions de résolutions pour l'Assemblée générale.

L'audit pour l'exercice 2022 n'a pas encore été entièrement finalisé...