Celyad : AG ordinaire à distance et report de l'AG extraordinaire

Celyad : AG ordinaire à distance et report de l'AG extraordinaire









(Boursier.com) — Celyad a annoncé sa décision de tenir son assemblée générale ordinaire du 5 mai 2020 à distance et de reporter son assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2020 au 8 juin 2020. Les documents relatifs aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires se trouvent dans la section Investisseurs du site Internet de la société, sous la rubrique "Assemblées des Actionnaires".

Au vu des circonstances exceptionnelles actuelles liées à la pandémie de COVID-19 et conformément à l'Arrêté Royal belge no4 du 9 avril 2020, le conseil d'administration de Celyad a décidé d'interdire la présence physique des actionnaires et de retransmettre la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 2020 par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique.

Les modalités pratiques de retransmission cette assemblée générale ordinaire seront communiquées sur le site internet de Celyad.

Les votes ne pourront être exprimés que par procuration donnée au mandataire désigné par le conseil d'administration de Celyad. En ce qui concerne le droit de poser des questions, les actionnaires ne sont autorisés à soumettre leurs questions que par écrit et avant l'assemblée.

Sauf ce qui précède, les formalités d'admission et de participation à l'assemblée (conditions d'admission, droit de poser des questions et consultation des documents disponibles) demeurent inchangées par rapport aux informations communiquées dans la convocation publiée le 3 avril 2020.