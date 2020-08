Cellectis : une trésorerie suffisante jusqu'en 2022

Cellectis : une trésorerie suffisante jusqu'en 2022









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation consolidés de Cellectis se sont élevés à 5 M$ pour le 2e trimestre 2020 (3 M$ pour le 2e trimestre 2019).

Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 56 M$ pour le 1er semestre 2020 (6 M$ pour le 1er semestre 2019). 92% du chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés étaient attribuables à Cellectis pour le 1er semestre de 2020. Cette augmentation entre le 1er semestre de 2020 et 2019 est principalement attribuable à un paiement initial de 28 M$ reçu en mars 2020 et à la reconnaissance de 19 M$ d'autres paiements initiaux et d'étapes déjà reçus sur les cinq cibles reprises sur la base de l'accord de licence, de développement et de commercialisation signé avec Servier signé en mars 2020. L'augmentation restante s'explique principalement par la hausse des ventes de tourteau de soja à haute teneur en acide oléique chez Calyxt.

Les coûts des revenus consolidés s'est élevé à 6 M$ pour le 2e trimestre 2020 (1 M$ pour le 2e trimestre 2019). Les coûts des revenus consolidés s'est élevé à 10 M$ pour le 1er semestre 2020 (1 M$ pour le 1er semestre 2019). Cette augmentation s'explique principalement par le coût des produits vendus au cours de la période par Calyxt.

La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 12 M$, soit 0,29$ par action pour le 1er semestre 2020, dont un bénéfice de 3 M$ attribuable à Cellectis, comparativement à une perte de 49 M$ (soit 1,15$ par action) pour le 1er semestre 2019, dont 37 M$ étaient attribuables à Cellectis.

Au 30 juin 2020, Cellectis, incluant Calyxt, disposait de 317 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et de trésorerie bloquée consolidés, dont 282 M$ sont attribuables à Cellectis hors Calyxt. Cela se compare à 364 M$ de trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et trésorerie bloquée consolidés au 31 décembre 2019, dont 304 M$ étaient attribuables à Cellectis.