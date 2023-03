Cellectis : une présentation devant l'AACR

(Boursier.com) — Cellectis a annoncé que des données précliniques explorant l'amélioration de l'efficacité des cellules CAR T MUC1 dans le ciblage du cancer du sein triple négatif en les équipant de manière spécifique, seront présentées lors de la réunion annuelle de l'American Association of Cancer Research (AACR), qui se tiendra à Orlando, en Floride, du 14 au 19 avril 2023. "Nous sommes fiers de présenter à l'AACR 2023 des données précliniques actualisées de notre produit candidat UCARTMUC1 pour les tumeurs solides", a déclaré Laurent Poirot, Ph.D., Senior Vice President Immunology à Cellectis. "Alors que les immunothérapies continuent de se développer pour les tumeurs solides, le microenvironnement tumoral (TME) pose de nombreux défis que les cellules CAR T doivent surmonter afin d'élimer efficacement les cellules tumorales. Nous sommes confiants à l'idée qu'UCART MUC1 pourrait être un produit candidat précieux pour les patients dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits".

Les options thérapeutiques pour le cancer du sein triple négatif (TNBC) restent encore limitées bien qu'il s'agisse du plus agressif du sous-type de cancer du sein et qu'il présente le pronostic le plus défavorable. L'antigène MUC1 associé à la tumeur est surexprimé chez un grand nombre de patients atteints de cancer du sein, ce qui constitue une cible efficace pour la thérapie par cellules CAR T. Afin de maintenir l'activité et la prolifération des cellules CAR T anti-tumorales dans le microenvironnement tumoral des tumeurs solides, Cellectis a développé une technologie d'édition du génome multiplexée en utilisant l'outil de haute précision TALEN. Cellectis a doté les cellules CAR T allogéniques d'attributs spécifiques leur permettant de libérer localement des cytokines immuno-inflammatoires et de se protéger des effets inhibiteurs de TGFB1 et PD1. Une combinaison de stratégies utilisant des cellules CAR T allogéniques dotées de divers attributs a été évaluée contre les tumeurs TNBC dans divers modèles précliniques in vivo. Le schéma de recirculation des cellules CAR T MUC1 a également été étudié en relation avec leurs voies d'administration.