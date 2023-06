Cellectis : une étude montrant des données précliniques encourageantes de UCART20x22

(Boursier.com) — En séance, l'action Cellectis prend 0,8% à 1,865 euro. La société de biotechnologie Cellectis publie un article dans Cancer Immunology Research présentant des résultats précliniques de UCART20x22, le 1er produit candidat à double cellules CAR T allogénique de Cellectis, ciblant les antigènes CD20 et CD22, à surmonter les mécanismes actuels de résistance aux thérapies CAR T dans le lymphome non hodgkinien (LNH) à cellules B, tout en offrant une alternative potentielle à la thérapie ciblant l'antigène CD19.

Malgré l'efficacité révolutionnaire des thérapies CAR T actuelles, les études sur les patients traités avec des cellules CAR T autologues rapportent plusieurs causes de rechute, notamment : la perte de l'expression de l'antigène, la faible expression de l'antigène, une efficacité et une persistance insuffisantes des cellules CAR T. Alors que plusieurs cibles pour traiter les tumeurs malignes à cellules B ont été identifiées, la cible CD19 reste au centre de l'attention et les alternatives thérapeutiques sont alors limitées en cas de rechute présentant une expression faible ou nulle de CD19. Le nombre restreint d'options thérapeutiques éligibles après une rechute suite à une thérapie par cellules CAR T autologue, ou pour les patients non éligibles aux thérapies autologues, souligne le besoin urgent de développer de nouvelles thérapies avec le potentiel d'améliorer les résultats pour les patients.

Dans cette optique, Cellectis a développé UCART20x22, son premier produit candidat allogénique à double CAR ciblant CD20 et CD22, deux antigènes couramment exprimés dans les tumeurs malignes à cellules B, et dont l'expression est préservée après un traitement par cellules CAR T ciblant l'antigène CD19. Cellectis présente donc des résultats précliniques démontrant uneactivité forte et durable de différents types de CAR CD20xCD22 allogéniques in vitro et in vivo contre diverses combinaisons d'antigènes et dans des modèles simulant l'échappement par perte de l'antigène, un défi actuel qui peut conduire à l'échec du traitement. De plus, UCART20x22 est un produit candidat développé pour être disponible sur étagère et pour offrir une solution pour les patients dont les cellules T ne sont pas fonctionnelles ou pour lesquels la fabrication autologue échoue.

"Dans cette étude, nous démontrons que les cellules CAR T allogéniques CD20x22 présentent une activité robuste, soutenue et dose-dépendante in vitro et in vivo, tout en ciblant efficacement les échantillons de lymphomes non hodgkiniens primaires présentant des niveaux hétérogènes de CD22 et CD20", a indiqué Beatriz Aranda Orgilles, PhD, Team Leader à Cellectis. "Nous sommes fiers de partager ces données précliniques encourageantes qui soutiennent la transition de UCART20x22 en phase clinique et représentent une alternative thérapeutique potentielle aux thérapies dirigées contre l'antigène CD19."

Les données précliniques présentées démontrent que :

- L'utilisation d'un vecteur bicistronique favorise la génération de cellules T à double CAR exprimant à la fois les CAR CD20 et CD22.

- Les cellules CAR T éradiquent efficacement et durablement les cellules tumorales doublement positives. Plus important encore, comparé au CAR simple, le double CAR a montré une activité cytolytique similaire, soutenue dans le temps contre les cellules tumorales exprimant un seul antigène, validant l'avantage de l'utilisation d'une approche double CAR.

- Les deux versions CAR CD20xCD22 testées dans cette étude ont ciblé de manière efficace les cellules tumorales in vivo en fonction de la dose, les deux doses de 3 et 10 millions de cellules CAR T permettant d'obtenir une élimination complète de la tumeur.

- Des modèles de xénogreffes imitant la perte de l'antigène dans un modèle de lymphome agressif démontrent que le double CAR CD20xCD22 est capable d'éliminer toutes les tumeurs malgré la perte d'un antigène, apportant ainsi une solution potentielle à ce défi dans le domaine.

- Une analyse de la moelle osseuse et de la rate des animaux survivants traités avec le double CAR à la fin de l'étude a révélé que les cellules double CAR T éradiquaient efficacement la tumeur et pouvaient persister également dans la moelle osseuse pendant plus de cent jours.

-Des échantillons de LNH primaires présentant des niveaux variables de CD20 et de CD22 peuvent être éradiqués avec succès grâce au double CAR CD20xCD22, ce qui suggère que le produit candidat UCART20x22 a le potentiel de traiter une large population de patients.

- L'élimination totale de la tumeur est obtenue de manière dose-dépendante dans un modèle de xénogreffe dérivée d'un patient (PDX) atteint de lymphome à cellules du manteau dès le jour 20 après traitement avec une dose de 3 millions de cellules CAR T ou plus.