Cellectis : un premier patient a reçu une nouvelle version de UCART123

Cellectis : un premier patient a reçu une nouvelle version de UCART123









Crédit photo © Cellectis - Ramon Martinez

(Boursier.com) — Cellectis, une société biopharmaceutique de phase clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur les cellules CAR-T allogéniques génétiquement modifiées (UCART), a annoncé qu'un premier patient a été traité dans le cadre de l'essai clinique de Phase I à dose croissante, AMELI-01, visant à évaluer une nouvelle version du produit candidat UCART123 dans la leucémie aiguë myéloblastique (LAM) en rechute ou réfractaire.

Cet essai, dont Cellectis est le promoteur, est entrepris dans le cadre d'une autorisation (IND ou Investigational New Drug) de la Food and Drug Administration aux États-Unis délivrée pour une nouvelle version d'UCART123 dont le processus de production a été optimisé. L'essai clinique AMELI-01 évaluera l'innocuité, l'expansion, la persistance et l'activité clinique du produit candidat chez des patients atteints de LAM en rechute ou réfractaire. AMELI-01 remplace le premier essai clinique aux États-Unis pour UCART123.

"Cellectis a inventé l'approche allogénique et en est le pionnier depuis de nombreuses années, " a affirmé André Choulika, président-directeur général de Cellectis. " En tant que leaders du domaine, il nous tient à coeur de rester à l'avant-garde en améliorant constamment notre technologie et notre savoir-faire en matière de fabrication. Grâce à cette nouvelle autorisation de la FDA, nous tenons notre promesse de constante innovation continue afin de faire avancer nos essais cliniques. Nous espérons qu'avec ce processus de production optimisé, notre produit candidat UCART123 permettra d'aider les patients atteints de LAM."

Cet essai clinique est mené par Gail J.Roboz, M.D., Professeur de médecine au Weill Cornell Medicine et au New York-Presbyterian Hospital (New York, États-Unis), en collaboration avec Naveen Pemmaraju, M.D., Professeur assistant au département traitant les leucémies, service oncologie du MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas (Texas, États-Unis), David Sallman, M.D., Membre assistant au département d'hématologie du H. Lee Moffitt Cancer Center (Floride, États-Unis) et Daniel DeAngelo, M.D., Ph.D., Directeur de la recherche clinique et translationnelle sur les leucémies chez les adultes au Dana Farber Cancer Institute (Massachusetts, États-Unis).