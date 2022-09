Cellectis : un nouveau directeur médical

(Boursier.com) — Cellectis a nommé Mark Frattini, MD, PhD, en tant que directeur médical avec effet immédiat.

Le docteur Frattini a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des hémopathies malignes et a rejoint Cellectis en août 2020 en tant que Senior Vice President of Clinical Sciences. Le docteur Frattini était responsable de la direction clinique de Cellectis, y compris de la stratégie de développement des produits candidats UCART de la Société. Il a été également un membre clé de l'équipe clinique et dirigeait une équipe de médecins et de cliniciens. En tant que Chief Medical Officer, le docteur Frattini supervisera la recherche et le développement cliniques pour les programmes UCART de Cellectis en phase clinique. Il reste basé sur le site de Cellectis à New York et rejoint le comité exécutif de l'entreprise.

Avant de rejoindre Cellectis, le docteur Frattini était Executive Medical Director, Program Lead, Global Clinical Research & Development chez Celgene/Bristol Myer Squibb, en charge de la supervision et de la gestion de plusieurs études en hématologie dont Celgene était partenaire.