Cellectis : UCART22 a été administré à un premier patient pour le traitement de la leucémie lymphoblastique aigüe

(Boursier.com) — Cellectis , société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, annonce aujourd'hui que son produit UCART22, fabriqué en interne, a été administré pour la première fois à un patient aux États-Unis, qui a terminé la période d'observation (DLT) de 28 jours, le 14 décembre 2022, sans complication.

"Administrer pour la première fois un patient avec un produit candidat fabriqué en interne est une étape majeure pour Cellectis. UCART22 offre une alternative thérapeutique potentielle pour les patients atteints de leucémie lymphoblastique aigüe (LLA) à cellules B en rechute ou réfractaire, y compris les patients qui ont rechuté ou qui n'ont pas répondu au traitement dirigé contre l'antigène CD19. Contrôler notre fabrication en interne maximise les chances que les patients éligibles puissent être traités sans délai", a déclaré le docteur Mark Frattini, M.D., Ph.D., directeur médical de Cellectis.

"Il s'agit d'une étape importante pour Cellectis : nos capacités de fabrication en interne nous permettraient de développer des produits candidats comme UCART22 de la recherche au développement, jusqu'à un produit UCART fini dans un délai qui n'aurait pas été possible en travaillant avec un fabricant sous contrat", a déclaré Steven Doares, Senior Vice President, US Manufacturing & Raleigh Site Head. "Nous pensons que contrôler notre fabrication en interne est un grand avantage concurrentiel, car il nous permet d'adapter rapidement nos produits candidats en fonction des réponses cliniques, résultant en ce que nous espérons être le meilleur produit possible."

UCART22 est un produit candidat CAR T allogénique qui cible l'antigène CD22 et qui est évalué dans l'essai clinique BALLI-01, une étude ouverte de Phase 1/2a à escalades de doses, conçue pour évaluer la sécurité et l'activité clinique du produit candidat chez les patients atteints de LLA à cellules B en rechute ou réfractaire.

Il y a trois ans, Cellectis a pris la décision de construire ses propres installations conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) à Raleigh, en Caroline du Nord et à Paris afin de prendre le contrôle de sa production et de ses délais de fabrication. Les installations de Cellectis sont entièrement opérationnelles et témoignent de la transformation de la Société en une entreprise de thérapie cellulaire et génique de bout en bout, de la découverte au développement de produits, du transfert à la fabrication BPF, jusqu'au développement clinique.

Cellectis fait partie des rares sociétés de thérapie cellulaire allogénique CAR T qui contrôle son processus de thérapie génique et cellulaire de bout en bout. ?

BALLI-01 recrute activement des patients atteints de LLA à cellules B en rechute ou réfractaire.?