Cellectis : The Capital Group Companies sous les 10% des parts

Cellectis : The Capital Group Companies sous les 10% des parts









(Boursier.com) — Par courrier reçu le 28 juillet 2020 par l'AMF, la société The Capital Group Companies, Inc. (Los Angeles, Californie) a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en baisse, le 23 juillet 2020, le seuil de 10% du capital de la société Cellectis, et détenir 4.240.541 actions Cellectis représentant autant de droits de vote, soit 9,98% du capital et 8,84% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Cellectis sur le marché, ajoute le déclarant dans sa notification à l'autorité de marché. The Capital Group Companies, Inc. agrège les positions détenues par les fonds conseillés ou gérés par Capital Research and Management Company (CRMC) et Capital Group International Inc (CGII).