Cellectis : Steve Doares est recruté comme Vice-Président Sénior du Manufacturing aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Steve Doares quitte Biogen pour rejoindre Cellectis en tant que Vice-Président Sénior, US Manufacturing et Directeur du site de Raleigh en Caroline du Nord. Le Dr Doares est responsable du déploiement du site de Cellectis dédié à la fabrication de cellules ingénierées à la pointe de la technologie, à Raleigh, en Caroline du Nord. Cette usine permettra l'approvisionnement clinique et commercial des produits candidats d'immunooncologie UCART de la société.

Steve Doares rejoint Cellectis après avoir été Vice-Président, Global Manufacturing Sciences chez Biogen, où il était responsable du transfert de technologies et des procédés vers la fabrication GMP, depuis les étapes cliniques jusqu'à la commercialisation pour le portefeuille de produits thérapeutiques de Biogen, à la fois en interne et en externe. Dans son rôle précédent, son expertise scientifique était précieuse pour résoudre des problèmes de processus et améliorer le cycle de vie des produits, pour le suivi des processus, la modélisation avancée et l'implémentation de technologies d'analyse des procédés (TAP).

Steve Doares dispose également d'une expertise technique et de gestion des fournisseurs pour les matières premières et les produits jetables. Il supervisait les processus relatifs aux substances médicamenteuses/IPA et pharmaceutiques pour les produits biologiques et pharmaceutiques.

Avant de rejoindre Biogen en 2010, il a travaillé pendant 15 ans chez Wyeth/Pfizer dans le développement de processus et le transfert de technologies pour des vaccins glycoconjugués, la production de substances et l'assurance qualité pour une usine de production de substances médicamenteuses vaccinales.