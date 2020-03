Cellectis se finance jusqu'en 2022

(Boursier.com) — Cellectis disposait au 31 décembre de 364 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et compte de trésorerie bloquée consolidés, dont 304 M$ sont attribuables à Cellectis hors Calyxt. En comparaison, la trésorerie consolidée au 30 septembre 2019 s'élevait à 367 M$, dont 299 M$ étaient attribuables à Cellectis, et à 453 M$ au 31 décembre 2018, dont 358 M$ étaient attribuables à Cellectis. Cette diminution nette de 89 M$ sur l'exercice 2019 correspond principalement aux 69 M$ de flux nets de trésorerie utilisés par les activités opérationnelles, dont 37 M$ attribuables à Cellectis, et à 13 M$ d'acquisitions d'immobilisations corporelles.

"Nous estimons que la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les actifs financiers courants et les comptes de trésorerie bloqués de Calyxt au 31 décembre 2019 lui permettront de financer ses activités jusque mi-2021 alors que la position de Cellectis uniquement au 31 décembre 2019 permettra de financer ses activités jusque dans l'année 2022", écrit la société dans son communiqué de presse.

Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés s'élevaient à 6 M$ pour le quatrième trimestre 2019, comparativement à 3 M$ pour le quatrième trimestre 2018. Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés s'élevaient à 23 M$ pour l'exercice 2019, comparativement à 21 M$ pour l'exercice 2018. 68% du chiffre d'affaires et des autres produits d'exploitation consolidés sont relatifs à Cellectis au cours de l'exercice 2019. Cette augmentation de 2 M$ entre les exercices 2019 et 2018 s'explique principalement par la reconnaissance d'un jalon de 5 M$ en lien avec le démarrage des essais cliniques d'ALLO-715 et par une hausse des revenus de Calyxt liée à une hausse des ventes de leurs produits d'huile et de tourteau de soja à haute teneur en acide oléique.

Les frais de recherche et développement consolidés se sont établis à 30 M$ pour le quatrième trimestre 2019, comparativement à 21 M$ pour le quatrième trimestre 2018. Les frais de recherche et développement consolidés se sont établis à 92 M$ pour l'exercice 2019, comparativement à 77 M$ pour l'exercice 2018. 87% des frais de recherche et développement consolidés sont attribués à Cellectis au cours de l'exerice 2019.

La perte nette attribuable aux actionnaires de Cellectis consolidée s'élevait à 37 M$ (soit 0,88 $ par action) pour le quatrième trimestre 2019, dont 29 M$ sont relatifs à Cellectis, comparativement à 23 M$ (soit 0,54 $ par action) pour le quatrième trimestre 2018, dont 17 M$ sont relatifs à Cellectis. La perte nette attribuable aux actionnaires de Cellectis consolidée s'élevait à 102 M$ (soit 2,41 $ par action) pour l'exercice 2019, dont 75 M$ sont relatifs à Cellectis, comparativement à 79 M$ (soit 1,93 $ par action) pour l'exercice 2018, dont 60 M$ sont relatifs à Cellectis.

Cette augmentation de 23 M$ de la perte nette entre les exercices 2019 et 2018 est principalement due à une augmentation des pertes d'exploitation de 18 M$, dont 10 M$ est relative à Calyxt.

La perte nette ajustée attribuable aux actionnaires de Cellectis s'élevait à 31 M$ (soit 0,73 $ par action) pour le quatrième trimestre 2019, dont 25 M$ sont relatifs à Cellectis, comparativement à 16 M$ (soit 0,37 $ par action) pour le quatrième trimestre 2018, dont 12 M$ sont relatifs à Cellectis. La perte nette ajustée attribuable aux actionnaires de Cellectis s'élevait à 79 M$ (soit 1,86 $ par action) pour l'exercice 2019, dont 60 M$ sont relatifs à Cellectis, contre 44 M$ (soit 1,08 $ par action) pour l'exercice 2018, dont 31 M$ sont relatifs à Cellectis.