Cellectis : retour d'Assemblée générale

Crédit photo © Cellectis - Ramon Martinez

(Boursier.com) — L'Assemblée générale à caractère mixte de Cellectis s'est tenue à huis clos le lundi 29 juin à Paris, au siège de la société.

A l'issue de l'Assemblée générale mixte, au cours de laquelle plus de 63% des droits de vote se sont exprimés, les résolutions 1 à 22 et les résolutions 26 et 28 ont été adoptées.

Les résolutions 23, 24, 25 et 29 ont été rejetées. Elles visaient respectivement :

- à consentir au Conseil d'administration des options de souscription ou d'achat d'actions de la société (23e résolution)

- à autorisation le Conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions ordinaires existantes et/ou à émettre (24 résolution)

- à autoriser le Conseil d'administration à attribuer des bons de souscription d'actions donnant droit à la souscription d'actions ordinaires de la société ; suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (25e résolution)

- à déléguer compétences au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social dont la souscription serait réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise (29e résolution).

En revanche, les comptes sociaux et consolidés ont été approuvés ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019 au compte débiteur "report à nouveau". Il s'élèvera, après cette affectation de la perte de -49.952.786 euros pour l'exercice 2019, à la somme de -214.579.604 euros.

Les mandats d'administration de Mme Annick Schwebig, Laurent Arthaud, Pierre Bastid, Rainer Boehm, Hervé Hoppenot ont été renouvelés.

Les résultats détaillés du scrutin, ainsi que les résolutions sont consultables sur le site Internet de la société.