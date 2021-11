Cellectis renforce son conseil d'administration

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de ses résultats financiers pour les 9 premiers mois de l'année, Cellectis annonce la nomination du docteur Donald A Bergstrom, MD, au conseil d'administration de la société en tant qu'observateur.

Le docteur Bergstrom occupe actuellement le poste de vice-président executif, responsable de la recherche et du développement au sein de Relay Therapeutics, Inc, une société de médecine de précision au stade clinique. Il possède plus de 15 ans d'expérience dans les industries biopharmaceutique et médicale.

Avant de rejoindre Relay Therapeutics Inc, le docteur Bergstrom était directeur médical chez Mersana Therapeutics, où il a travaillé sur deux produits basés sur la plateforme exclusive de conjugués anticorps-médicament de Mersana à travers le développement non-clinique et dans les essais cliniques de Phase 1. Il était également responsable mondial de la médecine translationnelle et expérimentale chez Sanofi Oncology. Avant de rejoindre Sanofi, il a occupé des postes à responsabilité dans les laboratoires de recherche Merck, tel que responsable de la franchise oncologie, médecine expérimentale. Récemment, il a également été nommé au conseil d'administration de Fusion Pharmaceuticals.