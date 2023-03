Cellectis : rendez-vous à suivre

(Boursier.com) — Cellectis , société de biotechnologie de stade clinique qui utilise sa technologie pionnière d'édition du génome TALEN pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l'année 2022 se terminant au 31 décembre 2022, le mercredi 8 mars 2023 après la clôture du marché aux États-Unis.

Une conférence téléphonique se tiendra le jeudi 9 mars à 14h00, heure de Paris - 8h00, heure de New York, avant l'ouverture du marché aux États-Unis. La conférence portera sur les résultats de la Société au quatrième trimestre, les résultats de fin d'année et une mise à jour des activités...