Cellectis : question de visibilité

Crédit photo © Cellectis - Ramon Martinez

(Boursier.com) — Cellectis monte de 0,5% à 16,20 euros ce mardi, alors que le groupe a annoncé la mise en place d'un programme de financement en fonds propres dit "At-the-market" lui permettant d'émettre et de placer auprès d'investisseurs éligibles, en une ou plusieurs fois, des actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares ("ADSs") pour un montant total brut maximum de 125 millions de dollars dans le cadre d'un contrat de placement (sales agreement) conclu avec Jefferies, en qualité d'agent placeur.

Le calendrier des offres éventuelles d'ADSs dépendra de divers facteurs. Il est envisagé que le Programme ATM reste effectif jusqu'au 2 juin 2023, sauf résiliation anticipée conformément aux stipulations du contrat de placement ou atteinte du montant maximum du programme.

La société envisage actuellement d'utiliser le produit net éventuel des émissions d'ADSs effectuées dans le cadre du Programme ATM pour (i) financer la recherche et le développement de ses produits candidats, (ii) poursuivre de nouvelles approches de thérapies humaines fondées sur sa technologie d'ingénierie des génomes au-delà de l'oncologie, (iii) financer d'autres activités sur son site de production de pointe à Raleigh, en Caroline du Nord, et (iv) financer son fonds de roulement et ses besoins généraux.

"La société annonçait une trésorerie de 274 M$ fin 2020, avec une visibilité allant jusqu'au S2 2022. Dans la mesure où elle a toujours eu à coeur de maintenir une visibilité financière d'au moins deux ans, cette ligne de financement n'est pas surprenante" commente Portzamparc qui maintient pour l'heure son TP (20,50 euros) qu'il ajustera progressivement avec les dilutions...