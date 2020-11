Cellectis : publication de deux abstracts pour la conférence annuelle de l'ASH



(Boursier.com) — Cellectis a annoncé la publication de deux abstracts pour la conférence annuelle de l'ASH (American Society of Hematology) 2020 : une présentation orale des données initiales de son essai clinique BALLI-01 et un poster dans la catégorie 'Trials in Progress' pour son étude clinique AMELI-01. Il s'agit de la première publication de données cliniques de l'étude de Phase I à escalade de dose de Cellectis évaluant le produit candidat UCART22 chez des patients adultes atteints de leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B en rechute ou réfractaire, exprimant la cible CD22.

Le produit candidat UCART22 de Cellectis a été administré en toute sécurité dans l'étude de Phase I BALLI-01 sans manifestation de toxicité limitant la dose, ni de maladie du greffon contre l'hôte.

Deux patients sur trois au palier de dose 1 ont atteint une rémission complète ou une rémission complète avec une récupération hématologique incomplète, et 1 patient sur 2 au palier de dose 2 a atteint une réduction significative des blastes dans la moelle osseuse.

L'abstract sélectionné pour une présentation orale à l'ASH rassemble les données arrêtées à juillet 2020 d'un groupe limité de 5 patients aux paliers de dose 1 et 2 après une lymphodéplétion composée de fludarabine et cyclophosphamide.

Le groupe évoque par ailleurs l'inclusion de patients en cours dans l'essai clinique BALLI-01 au palier de dose 2 incorporant l'alemtuzumab au régime de lymphodéplétion composé de fludarabine et cyclophosphamide, avec une prochaine publication des données clinique prévue en 2021.

Un second abstract a été sélectionné à l'ASH pour une présentation sous forme de poster dans la catégorie 'Trials in Progress' pour l'étude AMELI-01 évaluant UCART123 chez des patients adultes atteints de LAM en rechute ou réfractaire.

Cellectis fait état de l'inclusion de cohortes supplémentaires en cours dans l'essai clinique AMELI-01 avec et sans ajout d'alemtuzumab au régime de lymphodéplétion composé de fludarabine et cyclophosphamide ; les paliers de dose 1 et 2 avec le régime de lymphodéplétion fludarabine/cyclophosphamide ont été déclarés sûrs sans manifestation de toxicité limitant la dose.

"Nous sommes satisfaits de ces résultats préliminaires encourageants issus de cohortes de patients ayant reçu de faibles doses du produit candidat UCART22 après un régime de lymphodéplétion composé de fludarabine et de cyclophosphamide, et nous attendons avec impatience des données supplémentaires des cohortes actuellement en cours de recrutement pour lesquelles l'alemtuzumab sera incorporé au régime de lymphodéplétion", a déclaré Carrie Brownstein, MD, directrice médicale de Cellectis. "Nous sommes convaincus du potentiel de nos produits candidats innovants et impatients de pouvoir présenter de nouvelles données dans un avenir proche".