Cellectis : publication dans Nature Communications

(Boursier.com) — Cellectis publie des données de recherche sur ses nouvelles cellules CAR T universelles aux propriétés immuno-évasives dans Nature Communications, suite à sa présentation orale à l'American Society of Cell and Gene Therapy (ASGCT) le 16 mai dernier. Cette nouvelle génération de cellules CAR T universelles développées par Cellectis a le potentiel d'améliorer la persistance et de permettre un déploiement à grande échelle des produits candidats CAR T dans de multiples applications thérapeutiques. Les thérapies à base de cellules CAR T universelles sont sur le point de révolutionner le traitement de certains cancers hématologiques. Cependant, pour fonctionner dans un contexte allogénique, les cellules CAR T universelles doivent éradiquer les cellules tumorales de manière spécifique sans attaquer les tissus sains (réaction du greffon contre l'hôte, GvHD) et sans être détruites par le système immunitaire du patient (réaction de l'hôte contre le greffon, HvG).

Les chercheurs de Cellectis ont développé des cellules CAR T déficientes en complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1 (CMH-1) et capables d'exprimer l'inhibiteur des cellules NK (Natural Killer) HLA-E, deux modifications leur conférant des propriétés immuno-évasives à l'égard des cellules T alloréactives et des cellules NK. "Cette approche très prometteuse pourrait permettre aux cellules CAR T universelles de devenir transitoirement invisibles aux cellules NK et aux cellules T alloréactives. Grâce à cette invisibilité transitoire, les CAR T-cells pourraient éradiquer les cellules tumorales, avant d'être rejetées par le système immunitaire du patient", a déclaré Julien Valton, Ph.D., Vice-President Gene Therapy chez Cellectis. "Un des avantages de cette approche serait d'épargner les effecteurs immunitaires endogènes et de leur permettre de travailler de concert avec les cellules CAR T dans la lutte contre les cancers difficiles à traiter, y compris les tumeurs solides", a déclaré Laurent Poirot, Ph.D., Senior Vice President Immuno-Oncology chez Cellectis.