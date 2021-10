Cellectis présentera des données précliniques sur l'activité anti-tumorale de son produit candidat UCARTMESO à la SITC 36th Annual Meeting

(Boursier.com) — Cellectis , société d'édition du génome spécialisée dans les essais en immuno-oncologie en phase clinique utilisant des cellules T allogéniques à récepteur d'antigène chimérique (CAR) et des essais de thérapie génique pour les maladies génétiques, a annoncé aujourd'hui que des données précliniques sur l'activité anti-tumorale de son produit candidat UCARTMESO seront présentées à la Society for Immunotherapy of Cancer's 36th Annual Meeting (SITC 2021), qui aura lieu virtuellement et en présentiel à Washington, D.C., du 10 au 14 novembre 2021.

Cellectis présentera un poster sur UCARTMESO, son produit candidat de cellules CAR-T allogéniques pour les tumeurs solides exprimant la mésothéline. La mésothéline est un antigène associé aux tumeurs qui est fortement et constamment exprimé dans le mésothéliome et le cancer du pancréas, et qui est également surexprimé dans des sous-ensembles d'autres tumeurs solides (cancer de l'ovaire, cancer du poumon à petites cellules, cancer de l'estomac, cancer du sein triple négatif). UCARTMESO utilise également sa technologie d'édition de gènes TALEN pour résister à la suppression immunitaire médiée par TGF.

En mai dernier, à l'occasion de ses Innovation Days, Cellectis a annoncé le développement de nouveaux produits candidats précliniques UCART ciblant les lymphomes à cellules B et pour la première fois les tumeurs solides.